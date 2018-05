Tragedia di Francavilla | il racconto dello psichiatra che ha tentato di dissuadere Fausto

meteoweb.eu

: #Francavilla, lancia bimba da ponte su #A14 e minaccia il suicidio. La tragedia forse collegata con la caduta di un… - Agenzia_Ansa : #Francavilla, lancia bimba da ponte su #A14 e minaccia il suicidio. La tragedia forse collegata con la caduta di un… - Cityrumors_it : 'La bimba è scesa giù come un sasso. Immobilizzata, ma non dai farmaci'. Secondo lo psichiatra Massimo Di Giannanto… - GiulemanidaiGiu : Tragedia di Francavilla, restano alcuni interrogativi. Il procuratore capo: 'Andremo fino in fondo' | ABR24 NEWS -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) “Escludo che la bambina sia stata sedata”. Lo ha detto all’ANSA loMassimo Di Giannantonio, il mediatore che ha, domenica scorsa, sul viadotto della A14, diFilippone dal gettarsi nel vuoto. “Daldegli agenti che sono giunti per primi sul posto – riferisce il direttore del dipartimento salute mentale della Asl Lanciano Vasto Chieti – la bambina era in piedi sul burrone con il braccio del padre che le cingeva la vita. Poi l’ha lanciata e lei è venuta giù senza nessuna espressione, come un sasso. Era annichilita dal terrore. Era immobilizzata, ma non dai farmaci”. E sul movente: “Si stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per dare una risposta a questa. Ma se cerchiamo un movente razionale non capiamo la patologia psichiatrica grave“. I familiari, prosegue ancora Di ...