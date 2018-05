Tragedia Chieti | funerali separati L’ultimo saluto a madre e figlia venerdì 25 maggio

Tragedia di Chieti - per l’autopsia Fausto Filippone ha ucciso anche la moglie : Tragedia di Chieti, per l’autopsia Fausto Filippone ha ucciso anche la moglie Tragedia di Chieti, per l’autopsia Fausto Filippone ha ucciso anche la moglie Continua a leggere L'articolo Tragedia di Chieti, per l’autopsia Fausto Filippone ha ucciso anche la moglie proviene da NewsGo.

"Piccola morta sul colpo" - E' morta sul colpo nell'impatto al suolo la piccola Ludovica, la bimba di 10 anni lanciata da un viadotto dell'A14. Lo conferma l'autopsia eseguita sul corpo della piccola ...

Tragedia Chieti, parla il fratello della moglie di Filippone: "Non è vero che lo tradiva" Il fratello di Marina Angrilli, moglie di Fausto Filippone e madre di Ludovica, di 10 anni, tutti e tre morti domenica scorsa in una Tragedia ancora in parte avvolta nel mistero, interviene per bloccare le voci che stanno circolando in queste

Il fratello di Marina Angrilli, moglie di Fausto Filippone e madre di Ludovica, di 10 anni, tutti e tre morti domenica scorsa in una Tragedia ancora in parte avvolta nel mistero, interviene per bloccare le voci che stanno circolando in queste ore: "Si sta speculando in un momento di così tragico dolore gli aspetti della vita inesistenti. Questo è un fatto inaccettabile".

L'omicida Fausto Filippone ha spiegato al mediatore che era stato colpito da un trauma 15 mesi fa. E ora si indaga su tutta la vita della coppia di Pescara con l'obiettivo di fare chiarezza su una Tragedia che ha ancora molti punti da chiarire. E spunta l'ipotesi della trappola per mamma e figlia.

"La bambina era seduta sul parapetto col padre, poi l'uomo la spinta giù: è caduta per 40 metri senza un urlo". Così Ludovica, 11 anni, è stata uccisa dal padre sul viadotto Alento della A14.

Tragedia di Chieti : in una lista di nomi - forse - la svolta : Prima di lanciarsi nel vuoto, Fausto Filippone aveva lanciato un foglio, sul quale è scritto un elenco. L'uomo si è suicidato dopo aver ucciso la figlia di 10 anni, lanciandola dallo stesso cavalcavia.

C'è poca voglia di parlare nella scuola di Ludovica, la bambina di dieci anni che ha trovato la morte dopo essere stata lanciata dal viadotto Alento, sulla A14, a Francavilla al Mare, dal papà Fausto Filippone, poi suicida dallo stesso viadotto. dolore anche nalla scuola della mamma della bambina, morta ieri mattina precipitando da una palazzina.