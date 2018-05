Tragedia A14 | la moglie di Filippone è stata spinta | così avrebbe stabilito l' autopsia

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Chieti - Non una caduta accidentale e non un suicidio: Marina Angrilli sarebbegiù dal balcone. Lo confermano - secondo quanto apprende l'ANSA - le prime indiscrezioni trapelate sull'esito dell'sul corpo delladi Fausto, eseguita all'obitorio di Chieti dal medico legale Cristian D'Ovidio. L'accertamentoconsentito di appurare che, per tipologia di lesioni e di traiettorie, la donna non si sarebbe suicidata. Escluso anche il malore e colluttazioni. L'esame autoptico su Fausto, che ha confermato la morte sul colpo per l'impatto a terra dopo il volo di 40 metri dal viadotto Alento della A/14. Per i risultati degli esami tossicologici bisognerà attendere l'esito delle analisi di laboratorio sui campioni prelevati.si è suicidato domenica scorsa, poche ore dopo aver ...