Torna I Luoghi del tempo | suoni | storie e sapori negli angoli più suggestivi della Maremma

Terremoto M3.9 nelle Marche : sopralluoghi nelle scuole di San Severino - domani si Torna in classe : A seguito della forte scossa di Terremoto magnitudo 3.9 verificatasi questa mattina alle 10:49 nelle Marche , al termine dei sopralluoghi effettuati con i tecnici comunali e la Protezione Civile, il sindaco di San Severino Marche , ha disposto il rientro in classe degli alunni per domani , martedì 21 maggio. “Purtroppo qui viviamo un’emergenza continua. Abbiamo bisogno di una nuova scuola che dia tranquillita’ e sicurezza ai ...

Il mio nome è Thomas - Terence Hill Torna alla regia e sui luoghi dei suoi cult : Terence Hill si è tolto per un attimo la tonaca di Don Matteo (il detective più longevo della tv italiana) per indossare il giubbotto da motociclista in Il mio nome è Thomas, film che segna il suo ritorno al cinema (dopo ventun anni) oltre che alla regia. Non è infatti la prima volta che l’attore lavora dietro la macchina da presa, Anzi, in passato (e considerato il suo ruolo oggi più famoso, in tempi non sospetti) aveva anche tentato il ...