Torna a Cagliari Leggendo Metropolitano

Cagliari - metropolitane a zig-zag e logge : giovedì in edicola sul Fatto Torna “A casa vostra” : Domani, giovedì, torna “A casa Vostra“. Quattro pagine di inchiesta e reportage dedicate alle nostre città. Questa volta tocca a Cagliari, di cui scrivono Giorgio Meletti e Paola Pintus. È la storia incredibile della nuova metropolitana di superficie che non sembra disegnata per servire gli abitanti, ma i signori del cemento. Che già affilano le armi, per rovinare ancora una città bellissima, ma già tanto martoriata dal mattone. A ...

Cagliari - Tornano i concerti alla Fiera : "Questo accordo - ha sottolineato il sindaco Massimo Zedda - rientra in un'intesa più ampia per il rilancio complessivo del quartiere fieristico anche con gli spettacoli e lo sport". ...

Cagliari - Tornano i concerti alla Fiera : "Questo accordo - ha sottolineato il sindaco Massimo Zedda - rientra in un'intesa più ampia per il rilancio complessivo del quartiere fieristico anche con gli spettacoli e lo sport". Soddisfazione ...

Call center - Fastweb riTorna in Italia : 220 posti di lavoro tra Cagliari e Lecce : (Foto: Shutterstock) “È la conferma che è possibile combattere e vincere la battaglia contro le delocalizzazioni nel settore dei Call center“. Questo il commento del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, alla decisione, annunciata oggi da Fastweb, di riportare in Italia le attività del Call center clienti, al momento svolte dall’estero. L’operazione consiste in un accordo triennale stretto con Comdata, gruppo europeo tra ...

Cagliari-Roma 0-1 : Ünder decide - Di Francesco Torna al terzo posto : Com'è che si dice? Massimo risultato, minimo sforzo. La Roma ipoteca la qualificazione alla prossima Champions League vincendo 1-0 a Cagliari, capitalizzando al massimo una rete di Ünder al 15' del ...

Cagliari-Roma : i giallorossi vogliono Tornare in Champions : As Roma: i giallorossi cercano l’affondo finale per la Champions Restano tre gare al termine della stagione. Dunque 270 minuti e 9 punti in palio per decretare i verdetti più importanti della massima serie calcistica. Entusiasmante la corsa che vedrà riempirsi le ultime due caselle valide per l’accesso alla prossima Champions League. Roma e Lazio veleggiano appaiate a quota 70, mentre l’Inter un po’ più distaccata a 66, e ...

Meningite - riTorna la paura in Sardegna : 40enne ricoverato a Cagliari : Torna la paura in Sardegna a causa della Meningite: un uomo di 40 anni di Carbonia è stato trasferito a Cagliari, all’ospedale Santissima Trinità. ricoverato al Sirai, il trasferimento è stato deciso in seguito alle analisi svolte. Le sue condizioni non sono gravi, come spiega l’Assl in una nota. L'articolo Meningite, ritorna la paura in Sardegna: 40enne ricoverato a Cagliari sembra essere il primo su Meteo Web.

Probabili formazioni / Inter Cagliari : Torna Brozovic. Diretta tv - orario - ultime notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Cagliari: Diretta tv, orario e le notizie alla vigilia dell'anticipo di Serie A su moduli e titolari. Le scelte di Spalletti e Lopez(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:02:00 GMT)

Il Cagliari Torna alla vittoria : Il Cagliari vince in rimonta contro l'Udinese e condanna i friulani alla nona sconfitta consecutiva. I sardi si impongono in casa per 2-1 dopo essere andati sotto di un gol in avvio. Lasagna illude ...

Lotto : Torna il 20 su Venezia e il 46 su Cagliari : Nella quinta estrazione del Lotto di Aprile, cadono il 20 su Venezia e il 46 su Cagliari rispettivamente dopo 105 e 104 turni di assenza. Lotto, il 20 su Venezia abbandona subito il primo posto nella classifica dei ritardatari del Lotto: l’ultracentenario lagunare torna nel concorso di giovedì 12 aprile, dopo 105 assenze. In vetta c’è ora il 45 su […] L'articolo Lotto: torna il 20 su Venezia e il 46 su Cagliari proviene da GiGi Lotto.

Toro - poker a Cagliari : dopo 4 ko Torna il sorriso : dopo quattro tappe accompagnate da sole sconfitte, il Toro rialza la testa. Quello di Cagliari è stato un pomeriggio spaccato a metà: un primo tempo timido, quasi noioso, una ripresa vissuta con un’intensità sconosciuta. I granata hanno avuto la forza di cambiare l’inerzia della sfida in corso d’opera, grazie anche alle mosse dalla panchina. Una su...

Serie A Cagliari - Sau Torna ad allenarsi assieme al gruppo : Cagliari - Seduta mattutina per il Cagliari , in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Benevento . Ad Asseminello, il programma della seduta ha previsto attivazione in palestra, ...