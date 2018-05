Torino | banda dello spray urticante in azione anche alla festa scudetto Juve | un arresto

Piazza San Carlo - la banda dello spray processata a Torino anche per le rapine all’estero : Per i giudici, la banda si procurò in Italia le confezioni dello spray urticante da utilizzare per commettere le rapine all'estero e in Italia pianificò anche i viaggi, questo è sufficiente per faravalere la giurisdizione italiana anche sulle rapine in Germania e Olanda contestate al gruppo di ragazzi.Continua a leggere