Tlc | Agcom | ok a procedure assegnazione frequenze per sistemi 5G

Tlc - Agcom avvia procedimento sanzionatorio contro TIM e Wind Tre : Faro dell'Agcom su due compagnie telefoniche relativamente alla fatturazione su base mensile . L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni , nell'ambito dell'attività di vigilanza sul ripristino ...

Tlc : Agcom - attivata mail per segnalare problemi con servizi premium mobile/rpt : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Limitare le attivazioni di servizi premium (Vas) nella telefonia mobile, non volute o non richieste dai consumatori, e definire una procedura unificata di rimborso delle somme non dovute in caso di acquisti privi del consenso. Con queste finalità, si legge in una nota dell’Agcom, lo scorso novembre l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha autorizzato, sulla base di una serie di proposte ...

Tlc : Agcom - attivata mail per segnalare problemi con servizi premium mobile : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Limitare le attivazioni di servizi premium (Vas) nella telefonia mobile, non volute o non richieste dai consumatori, e definire una procedura unificata di rimborso delle somme non dovute in caso di acquisti privi del consenso. Con queste finalità, si legge in una nota dell’Agcom, lo scorso novembre l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha autorizzato, sulla base di una serie di proposte ...

Tlc - Agcom : bollette a 28 giorni - giorni "gratis" come rimborso : Roma, 14 mar. , askanews, - Le compagnie telefoniche dovranno dare ai clienti alcuni giorni di traffico "gratuito" come rimborso per le bollette a 28 giorni. Lo afferma l'Agcom in quattro diffide ...

Tlc - Agcom : 'Giorni gratis come rimborso per le bollette a 28 giorni' : L'Agcom ha chiesto alle compagnie telefoniche Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb di rimborsare gli utenti per le fatture a 28 giorni attraverso "giorni gratis" in favore dei clienti. "Sosteniamo la ...