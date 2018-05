Tim pronta a dare l' addio alla Serie A

Riforma pensioni/ Cgil pronta allo sciopero anche per le modifiche alla Legge Fornero (ulTime notizie) : Riforma pensioni, oggi 8 maggio. Cgil pronta allo sciopero anche per le modifiche alla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:59:00 GMT)

Governo - l'ulTimatum di Mattarella : pronta la carta Casellati premier : La capacità di alcuni leader di pestare acqua cercando di riportare tutto e tutti alla casella di partenza ha raggiunto il suo limite. Nello studio alla Vetrata del Quirinale, dove oggi il presidente ...

Vivendi pronta alla battaglia legale per denunciare il patto occulto su Tim : Vivendi non molla la presa su Tim. Il giorno dopo la sconfitta in assemblea i francesi affilano le armi per il contrattacco che si preannuncia non come una guerra-lampo, ma piuttosto come una guerra di nervi. Secondo fonti finanziarie, i legali di Vivendi starebbero pensando di presentare un esposto a Consob o alla magistratura per verificare l’ipo...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani pronta per una setTimana cortissima! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta lascia il programma con Ursula Bennardo dopo l'ultimatum di Maria De Filippi? Il cavaliere si difende(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:05:00 GMT)

LG pronta a presentare il suo smartwatch ibrido LG Watch Timepiece : Amate il mondo degli smartWatch ma non volete perdere la sensazione degli orologi vintage? LG sta per presentare per voi LG Watch Timepiece. L'articolo LG pronta a presentare il suo smartWatch ibrido LG Watch Timepiece proviene da TuttoAndroid.

Milan - i cinesi sarebbero furiosi : pronta rivoluzione con ‘vitTime’ eccellenti? : La proprieta' cinese e tutti i tifosi rossoneri si attendevano una stagione diversa da quella in corso, ma con un Milan autore di una grandissima rimonta nel periodo tra dicembre e marzo era ritornato l’entusiasmo di inizio stagione. A far calare nuovamente l’umore dei tifosi rossoneri è stato un aprile terribile, che ha visto il Milan raccogliere solamente 4 punti in 6 partite. La figuraccia in casa contro il Benevento è stata l’emblema del ...

Lexus - La setTima generazione di ES - pronta anche per l'Europa : Si avvicina il debutto della Lexus ES, che sarà svelata in anteprima mondiale al Salone di Pechino (il 25 aprile). I dettagli e le caratteristiche tecniche non sono ancora noti, ma per la settima generazione della berlina ES è previsto anche lo sbarco in Europa, dove dovrebbe sostituire l'attuale GS.Linea Lexus. Dopo i primi teaser diffusi la settimana scorsa, ora lauto si vede nella sua interezza, e mostra una ...

Tim : Cassa depositi e prestiti pronta a entrare a difesa di interessi nazionali : La quota tra il 2 e il 5%. L'iniziativa del governo aprirebbe un altro fronte per la società francese Vivendi, già minacciata dal fondo americano Elliott -

Cassa Depositi e Prestiti pronta a entrare in Tim? : Non solo: l'Istituzione finanziaria controllata dal Ministero dell'Economia conterebbe anche di partecipare alle prossime Assemblee dell'ex monopolista, ossia quella in agenda il 24 aprile e quella ...

Blitz del governo in Tim : Cassa Depositi e Prestiti pronta ad acquistare fino al 5% : Cassa Depositi e Prestiti, il braccio finanziario del Tesoro, apre il dossier Tim e oggi lo porterà al tavolo del suo cda. Si apre così un altro fronte per Vivendi, il socio di controllo francese, già minacciato dal fondo attivista americano Elliott. Dopo tante false partenze - scrive il Messaggero - la Cdp muove sull'ex monopolista: oggi il cda straordinario di via Goito dovrebbe approvare l'ingresso nel capitale di Tim con ...

SPY FINANZA/ La guerra Usa-Russia pronta a far nuove vitTime : La Russia resta nel mirino degli Stati Uniti e questo scontro non sembra promettere nulla di buono, specialmente per l'Europa che si trova in mezzo.

RIFORMA PENSIONI 2018/ Vitalizi - la delibera pronta del Movimento 5 Stelle (ulTime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 30 marzo. La delibera del Movimento 5 Stelle sui Vitalizi alla Camera. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 05:09:00 GMT)