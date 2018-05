TIM non funziona oggi 23 Maggio 2018 | #TIMDOWN in tutta Italia

Di Battista attacca Mattarella : «Non si opponga agli italiani» Pd : «InTIMidazione grave» : L'ex deputato pentastellato critica la prima carica dello Stato: «Il presidente della Repubblica non è un notaio delle forze politiche nè un avvocato delle cause perse». Il padre non è da meno: «Evitati seccature». La replica dem: «Frasi intimidatorie»

Riforma Pensioni/ Fornero a DiMartedì : “Salvini non riuscirà ad abolire la mia riforma” (ulTIMe notizie) : Riforma Pensioni, ultime notizie. La richiesta della Commissione Ue all'Italia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 maggio(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:57:00 GMT)

RODRIGO ALVES - IL KEN UMANO / “Ero vitTIMa di bullismo : con la chirurgia non sono più quel ragazzino umiliato” : RODRIGO ALVES, il Ken UMANO presente spesso nei salotti di Barbara d'Urso, si racconta al settimanale Diva e donna: il dramma del bullismo e la scelta della chirurgia estetica.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 14:38:00 GMT)

Ciclone Sagar - inondazioni in Somalia : sale a 25 il bilancio delle vitTIMe : Si è aggravato il bilancio delle vittime del Ciclone Sagar che si è abbattuto lo scorso fine settimana diverse aree della Somalia. I media locali riferiscono di 25 vittime, 27 dispersi e almeno 700 mila persone colpite dalle inondazioni, tra cui centinaia di migliaia di bambini. Il maggior numero di vittime e i danni più rilevanti sono stati riscontrati nell’autoproclamata Repubblica Somaliland, dove almeno 700 fattorie sono state ...

Morto Philip Roth - grande voce d’America L’ulTIMa intervista : perché non scrivo più : Addio allo scrittore più influente e complesso della letteratura contemporanea Fu autore di opere come «Lamento di Portnoy» e «Pastorale americana»

Grande Fratello 2018 - Nina Moric contro le critiche ricevute sui social : «Questi carnefici sono vitTIMe di loro stessi». Ma non convince : GF15 - Nina Moric Lo studio del Grande Fratello 2018 si trasforma nel salotto di Domenica Live e accoglie una Nina Moric trasformata rispetto a sette giorni fa (quando entrò nella casa per un confronto con l’ex fidanzato Luigi Favoloso), intenzionata a dire la sua contro coloro che durante la puntata della scorsa settimana hanno criticato il suo aspetto fisico, accusandola di essere troppo magra e troppo rifatta. “Questi carnefici ...

Le sTIMe Istat confermano che l'Italia cresce ma non corre : Preocupazione perché ci sono rischi di ribasso dovuti al rallentamento del commercio mondiale con le vicende legate ai dazi e all'aumento del prezzo del petrolio. La disoccupazione scende al 10,8% ma ...

Per non dimenticare le vitTIMe di mafia - Bolzano ricorda Falcone e Borsellino : Bolzano . Nella piazzetta vicino al Tribunale sul lato di via Duca d'Aosta che incrocia con via Roen, dedicata ai due magistrati uccisi dalla mafia, anche la Città di Bolzano vuole ricordare mercoledì ...

WhatsApp - attenti a non cascare nell'ulTIMa truffa : WhatsApp, alla luce dei riscontri, può essere considerato come il servizio di messaggistica istantanea più in voga del momento, oltre che il più utilizzato. L'applicazione sembra non abbia ancora nessun rivale di pari livello, sia andando a considerare gli iPhone di Apple equipaggiati con iOS che prendendo in considerazione smartphone Android. Sarebbe comunque un errore trascurare l'importante crescita che in questi anni ha coinvolto ...

UlTIMo giorno per accreditarsi al soundcheck del VascoNonStop Live del 25 maggio a Lignano : come partecipare : Ancora per poche ore è possibile accreditarsi gratuitamente al soundcheck del VascoNonStop Live del 25 maggio in scena a Lignano Sabbiadoro, allo stadio Teghil, a partire dalle 20.30 e fino a mezzanotte circa. Scade infatti alle 23:59 di martedì 22 maggio 2018, salvo esaurimento disponibilità, la finestra temporale per la presentazione delle richieste di accredito, riservate esclusivamente agli iscritti de Il Blasco Fan Club con tessera in ...

VitTIMa abusi di Padre Karadima/ Il Papa mi ha detto : “Se sei gay non importa - Dio ti ha fatto così e ti ama” : Papa Francesco ha incontrato tre persone abusate dal sacerdote cileno sotto inchiesta, gli ha detto che essere omosessuale è la volontà di Dio e che Dio lo ama così come è(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:20:00 GMT)

Washington : "Elezioni non legitTIMe" : La portavoce del Dipartimento di Stato Heather Nauert le ha definite 'cosiddette elezioni' e ha aggiunto in un messaggio che 'gli Stati Uniti stanno con le nazioni democratiche di tutto il mondo a ...

MotoGP - Pagelle GP Francia 2018 : Marc Marquez impeccabile - Petrucci e Rossi otTIMi - male Vinales - dietro la lavagna Dovizioso - Zarco e Iannone : Anche il Gran Premio di Francia della MotoGP non ci ha certo fatto annoiare. Errori, cadute, tanti spunti e conferme, come che Marc Marquez ha ribadito di essere l’uomo da battere, ma che non è una impresa semplice per nessuno, tanto che Andrea Dovizioso e Johann Zarco spingono troppo e cadono. male la Yamaha nel suo complesso, con un Valentino Rossi davvero stoico con un podio insperato. Andiamo, quindi, a dare le Pagelle ai protagonisti ...

Verso Lazio-Inter LIVE : Luis Alberto non convocato - le ulTIMe di formazione : DOVE VEDERLA - La gara tra Lazio e Inter sarà visibile su Mediaset Premium e su Sky, rispettivamente ai canali Premium Sport e Sky Calcio 1, Sky Sport 1 e Sky Calcio Mix;