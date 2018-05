The Terminal | storie di persone che vivono negli scali aeroportuali

gqitalia

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Senza patria, coi documenti scaduti, la vita può diventare una prigione. Soprattutto se si viene sorpresi nella terra di nessuno, la zona di transito degli aeroporti, come in The, il film di Steven Spielberg con Tom Hanks ispirato alla storia di Mehran Karimi Nasseri, vissuto dal 1988 al 2016 nell’aeroporto Parigi-Charles de Gaulle. L’ultimo caso è quello di Hassan Al Kontar, che da due mesi e mezzo vive al2 di Kuala Lumpur, in Malesia. Marketing manager siriano di 36 anni, non può uscire da lì, perché il suo passaporto è scaduto come è scaduto il visto temporaneo per la Malesia. La vicenda Hassan si era trasferitoEmirati Arabi nel 2006, ma sei anni più tardi, poco prima che il suo passaporto scadesse, fu chiamato alle armi dalla Siria. Lui non voleva minimamente farsi ammazzare in quel conflitto e rifiutò, col risultato che la Siria non gli rinnovò il ...