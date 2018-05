The Flash 4×23 | Spazio a Cecile nel finale di stagione VIDEO

L’ultimo episodio di The Flash 4 chiude la questione DeVoe e riapre future ferite : chi è la misteriosa ragazza? : Ultimo episodio di The Flash 4 e nuovi colpi di scena per il team. Anche questo finale ha avuto le peculiarità di tutti gli altri: la scena emotiva con Joe West, il discorso di incoraggiamento di Barry ad uno dei suoi amici e tanta azione. Dall'altra parte, però, il pubblico ha fatto i conti con novità interessanti a cominciare dal futuro di Raplh e Wells e finendo alla misteriosa ragazza di cui finalmente è stata rivelata l'identità. Tutto ...

Il finale di The Flash 4 in stile Inception : chi è la misteriosa ragazza e cosa ne sarà di DeVoe? : L'identità della misteriosa ragazza e DeVoe hanno le ore contate: il finale di The Flash 4 è alle porte, almeno negli Usa, e il team si prepara a confezionare uno degli episodi più belli e "mentali" di sempre. A rivelarlo è lo stesso produttore esecutivo Todd Helbing che in un'intervista a EW racconta alcuni dettagli sull'ultimo episodio della stagione in onda oggi, 22 maggio, negli Usa. Sta per calare il sipario su una stagione molto ...

The Flash - "Il round finale" . Anticipazioni della puntata 4x23 "We Are The Flash" : Ecco cosa succederà nella prossima puntata di FLASH.Anche la quarta stagione giunge al termine.In questo episodio finale vedremo il team FLASH elaborare un modo per anticipare e fermare l'antagonista di quest'anno: DeVoe (Neil Sandilands).Si avrà il round finale, dove si giocarà il tutto per tutto. Gli abitanti di Central City saranno in pericolo, e il team dovrà agire velocemente. Con grande sorpresa in loro soccorso ci sarà una nuova alleata: ...

The Flash - Recensione episodio 4x22 "Think Fast" : Mi chiamo Barry Allen e sono l'uomo che velocizza la gente.In questi ultimi episodi sono state pubblicate locandine fighe e promo allettanti, questo ti ha portato ad illuderti, a pensare che qualcosa di bello alla fine può succedere, poi ti ritrovi a vedere la puntata, la penultima per la precisione, dove sei lì e sai che tra un momento all'altro può scattare lo schifo totale, ma quando ti accorgi che in 40 minuti l'unico scontro tra ...

Il prossimo crossover di Arrow - The Flash e Supergirl lancerà Batwoman e Gotham City : Gli upfronts 2018 di The CW regalano le prime novità sul prossimo crossover di Arrow, The Flash e Supergirl. A loro si aggiungerà ancora una volta Legends of Tomorrow e tutto per far diventare realtà quello che è da sempre un sogno del pubblico delle serie DC/The CW ovvero un salto nell'universione di Batman. Proprio qualche ora fa la rete ha annunciato che il maxi crossover che andrà in onda in onda tra novembre e dicembre 2018, tra gli ...

HUMOUR - The Flash - Receironica 4x22 "Think Fast" : Buon pomeriggio tesori, nuova settimana - nuovo episodio di The FLASH!Vi dirò, mentre stavo guardando la puntata ero pure tranquilla, che visto l'andamento di questa serie quest'anno significa "non stavo insultando nessuno ma anzi mi stavo godendo l'episodio".Poi però è arrivata lei. Ormai sapete già di chi sto parlando, no? Signore e signori, Iris West-Allen, la regina dello scartavetramento di coglioni. Quando Harry propone di provare a ...

Primo promo di The Flash 4×23 : il finale di stagione in mano a DeVoe e al nuovo villain? : Il Primo promo di The Flash 4x23 conferma l'intensità di questa stagione e sembra voler annunciare che niente è come sempre e tutto è ancora possibile. DeVoe va verso la sua illuminazione mentre Barry e i suoi uniranno le forze per sconfiggerlo e passare oltre dopo un periodo difficile e complesso. Il Primo promo di The Flash 4x23 mostra ombre dietro le quinte, uno scontro ad alta tensione ma anche la voglia di Barry di guardare oltre ...

The Flash - "Mo ci ripigliamm tutt chell ch'è o nuost" . Anticipazioni della puntata 4x22 "Think Fast" : Ecco cosa succederà nella prossima puntata di FLASH.DeVoe assalta la A.R.G.U.S. con lo scopo di ultimare il suo piano, lanciando i satelliti da lui progettati.Dopo aver ricevuto la notizia del ritorno di DeVoe, Barry (Grant Gustin) elabora un piano dove finalmente capisce come fermarlo, e con l'aiuto di Cisco (Carlos Valdes) e Caitlin (Danielle Panabaker) raggiunge la A.R.G.U.S. Dopo la perdita di Ralph nell'ultimo affronto ...

Il finale di The Flash 4 porta tutti in Flashtime : Cisco e Caitlin in pericolo? : Tutto è pronto per il finale di The Flash 4 in onda martedì prossimo, negli Usa, con il titolo "We are the Flash". Un po' tutta la stagione si è poggiata su questo moto e se in un primo momento erano proprio Barry e la sua sposa a dirsi "Flash" adesso il termine potrebbe allargarsi all'intera squadra. Un momento di condivisione e di catarsi sta per avvicinarsi per il nostro velocista scarlatto che, con la minaccia incombente di DeVoe pronto ...

The Flash - Recensione episodio 4x21 "Harry and the Harrisons" : Mi chiamo Barry Allen e mi piace tanto abbracciare il pavimento.Siamo arrivati all'episodio 21, mancano solo due puntate alla fine della quarta stagione, ed ancora non ho capito dove si vuole andare a parare! Anche questa puntata è stata piatta, 40 minuti per ottenere soltanto una bomba da Amunet e un possibile aiuto dai cittadini. Davvero? Due cagate del genere quasi alla fine della stagione? Due sono le mie previsioni, o stanno concentrando il ...

HUMOUR - The Flash - Receironica 4x21 "Harry and the Harrisons" : Buongiorno a tutti tesori e bentornati a una nuova Receironica di The FLASH.Regà... Parliamoci chiaro: ma vi rendete conto che il passo avanti fatto in questa puntata (la terzultima, vorrei sottolinearlo) per sconfiggere DeVoe è - UDITE UDITE - pubblicare un articolo e affidarsi ai commenti degli utenti che segnalano quando e dove l'hanno visto?! Non sarebbe neanche troppo male, comunque, se non fosse per il solito "piccino piccino sebbene ...

The Flash 4×22 - quale sarà la scelta di Barry? : The Flash 4×22 trama e promo – Il nuovo episodio andrà in onda sulla The CW martedì, 15 maggio 2018, ed avrà come guest stad David Ramsey. Il titolo della puntata è “Think Fast” e vede alla regia Viet Nguyen, mentre la sceneggiatura è di Kristen Kim e Sam Chalsen. La trama di The Flash 4×22 potrebbe svelare un pericolo in arrivo per Barry, ancora sconvolto dagli ultimi eventi: vediamo le anticipazioni qui di ...

Doppia rivelazione nel finale di The Flash 4 : l’identità della ragazza misteriosa e un nuovo villain : Per conoscere il nuovo villain di The Flash 5 non dovremo attendere gli Upfronts o il prossimo Comic-Con 2018 ma basterà seguire gli ultimi due episodi di questa quarta stagione. Grant Gustin annuncia una Doppia rivelazione nel finale di The Flash 4 rivelando anche che il pubblico avrà modo di conoscere l'identità della ragazza misteriosa che abbiamo conosciuto in queste settimane (comparsa nel famoso crossover Crisi su Terra X) ma anche il ...

The Flash - "Il consiglio degli Harrison" . Anticipazioni della puntata 4x21 "Harry and the Harrisons" : Ecco cosa succederà nella prossima puntata di FLASH.Nella scorsa puntata il team FLASH ha scoperto il progetto illuminismo di DeVoe, l'uomo ha quasi ultimato delle apparecchiature per far diventare meno intelligente la popolazione e togliere di mezzo la tecnologia.I ragazzi iniziano a valutare cosa fare per fermare DeVoe, e a gran sorpresa, si affideranno in mani di un alleato molto improbabile, Amunet! (guest star Kattee Sackhoff).Nel ...