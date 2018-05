Terremoto sul Vesuvio | sciame sismico nel cratere Otto scosse in poche ore | Ingv

'Ho visto la chat di Sossio e Ursula...'. Maria De Filippi - roba inaudita : un Terremoto in diretta a Uomini e donne : Una Maria De Filippi in versione Gestapo. Il Trono Over di Uomini e donne è una cosa seria e così la regina di Mediaset ha deciso di approfondire il 'caso' di Ursula e Sossio Aruta , accusati di ...