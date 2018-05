Terremoto - allerta nel cratere del Vesuvio : otto scosse in poche ore : Uno sciame sismico, composto da otto eventi tellurici, si è verificato ieri sul cratere del Vesuvio . A darne notizia quest'oggi è l'Osservatorio Vesuviano. La prima scossa è stata registrata alle ore ...

Terremoto di magnitudo 5.6 vicino all’Isola di Guam : Anello di Fuoco in allerta : Un Terremoto di magnitudo 5.6 si è verificato circa 87 km a sud-est del territorio di Guam nell’Oceano Pacifico, alle 00:26 (ora locale) di oggi, 22 maggio. Inizialmente era stata riportata una magnitudo di 6, che poi è stata abbassata all’attuale 5.6. Non sono state emesse allerte tsunami in seguito all’evento. Secondo il Servizio Geologico americano (USGS), il Terremoto ha messo in allerta l’Anello di Fuoco, la temibilissima serie di linee di ...

Terremoto - l'allerta del geologo : 'Possibili scosse di assestamento anche sopra 5' : Con la fama di chi, nonostante i limiti della scienza, aveva in qualche modo 'previsto' anche gli eventi di agosto di due anni fa. "Data la sua localizzazione ha scritto il professore dopo la scossa ...

Terremoto di magnitudo 6.3 a Tonga - no allerta tsunami nel Pacifico : Un Terremoto di magnitudo 6.3 è stato registrato a sud-ovest di Tonga, in Polinesia. Lo segnala l'agenzia statunitense Usgs. Per il momento non è stato diramato alcun allarme tsunami nel Pacifico.