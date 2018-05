Terapia del dolore | quando è un diritto? Il 66% degli italiani ne ignora la legge

Le nuove frontiere della #motoTerapia con Vanni Oddera #disabilità : A fare del bene non c’è mai limite ed è questa la via intrapresa attraverso la Mototerapia, dove Moto.it è media partner digitale esclusivo: si tratta di un progetto che il pilota di Freestyle Motocross Vanni Oddera porta avanti da quasi dieci anni, nato per condividere la passione e l’adrenalina che dà la moto con chi ha disabilità, soprattutto bambini e ragazzi. Basta guardare queste foto per capirne le sue ...

Giornata del sollievo - il Piemonte in pirma linea per la rete di Terapia del dolore e le cure palliative : L'assetto prevede 3 hub sul territorio, identificati nelle Aziende Ospedaliere, sedi di DEA di II° livello: Città della Salute e della Scienza di Torino , Ospedale Maggiore della Carità di Novara e ...

Giornata Nazionale del Sollievo 2018 : domenica 27 maggio - presso l’ASST PINI-CTO consulenze gratuite per la Terapia del dolore : Anche l’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano PINI-CTO partecipa alla XVII Giornata Nazionale del Sollievo, dedicata a promuovere la cura delle patologie dolorose. domenica 27 maggio, la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione aprirà le proprie porte alla cittadinanza. presso l’ambulatorio della sede di Piazza Cardinal Ferrari, dalle 9:00 alle 12:30, verrà allestito un punto di accoglienza dove un professionista ...

Dalla prima Terapia medica alla riabilitazione in acqua : approcci innovativi per il trattamento dell’atrofia muscolare spinale : “Farmaco, fisio e idroterapia: l’innovazione e la vita quotidiana”: nel titolo del convegno regionale della onlus Famiglie Sma – che si terrà a Catania da venerdì 1 e sabato 2 giugno 2018 – si legge il futuro prossimo dell’atrofia muscolare spinale (chiamata “Sma” dall’acronimo inglese Spinal Muscolar Atrophy), la malattia genetica rara che colpisce cellule nervose del midollo spinale limitando o impedendo movimenti quali gattonare, camminare, ...

“In Terapia intensiva”. Musica italiana in ansia : è Vasco Rossi a dare la notizia del suo collega e amico finito in ospedale : Un malore lo ha colpito durante le prove a Lignano Sabbiadoro in vista del pRossimo tour di Vasco Rossi, il “VascoNonStop”: la notizia è stata data dall’entourage dello stesso rocker di Zocca per mezzo di un post pubblicato sul sito ufficiale. ”Durante le prove del VascoNonStop a Lignano, il Gallo (Claudio Golinelli) è stato colpito da un improvviso malore e da ieri è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di ...

Claudio 'Gallo' Golinelli - il bassista del Blasco - ricoverato in Terapia intensiva - Musica - Spettacoli : 'Il Gallo si è divertito talmente tanto durante le prove a Rimini che è finito all'ospedale... mi auguro che si riprenda al più presto possibile'. Così Vasco Rossi ha dato la notizia del ricovero ...

Vasco Rossi - ricoverato in Terapia intensiva il bassista Claudio Golinelli : il messaggio del Blasco su Facebook : “Durante le prove del VascoNonStop a Lignano, il Gallo (Claudio Golinelli) è stato colpito da un improvviso malore e da ieri è ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale di Udine“: con queste parole, l’entourage di Vasco dà una notizia che i fan non avrebbero mai voluto leggere. “Il bassista, pertanto, non potrà sicuramente essere presente sul palco per le prime date del tour”, si legge ancora nella nota ...

Diabete : buon rapporto costo/efficacia della Terapia con microinfusore integrato con sensore di glicemia : Pubblicati sulla rivista Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases i risultati di un importante studio sul rapporto costo/efficacia della terapia per il Diabete di tipo 1 con microinfusore SAP (Sensor Augmented Pump therapy) in Italia. Lo scopo della ricerca, condotta da CORESEARCH di Pescara in collaborazione con Medtronic e l’HEVA HEOR di Lione in Francia, è stato valutare i benefici del microinfusore integrato con sensore continuo di ...

FCA Autonomy : il marchio Jeep grande festa a Varazze per il grande appuntamento del MotoTerapia : FCA Autonomy ha partecipato con il marchio Jeep al grande appuntamento di Varazze di “Mototerapia” Si è svolto sul lungomare di Varazze – in provincia di Savona – uno degli appuntamenti di “Mototerapia”, la serie di manifestazioni organizzate dal pilota di freestyle Vanni Oddera e dedicate a bambini e ragazzi disabili, che possono vivere un’esperienza di sport e libertà altrimenti preclusi. Credits: Lorenzo ...

Domenica si celebrerà la "giornata nazionale della ClownTerapia" : La manifestazione si terrà al parco Terramaini dalle 9 e trenta fino alle venti, con giochi spettacoli e intrattenimento. I clown accoglieranno il pubblico nei loro stand colorati offrendo giochi, informazioni e l'imperdibile naso rosso! Chi vorrà potrà cimentarsi negli stand "Palloncini, ...

Domenica si celebrerà la "giornata nazionale della ClownTerapia" : La manifestazione si terrà al parco Terramaini dalle 9 e trenta fino alle venti, con giochi spettacoli e intrattenimento. I clown accoglieranno il pubblico nei loro stand colorati offrendo giochi, informazioni e l'imperdibile naso rosso! Chi vorrà potrà cimentarsi negli stand 'Palloncini, ...

Leucemia : atteso l’ok dell’Ema sulla Terapia genica ‘car-t’ : “Stiamo aspettando il riscontro dell’autorità europea del farmaco, che dovrebbe avvenire, speriamo, nelle prossime settimane. Se positivo ci sarà subito l’avvio alla discussione e il confronto con le autorità italiane”. Così Giampaolo Murri, Head of Market Access Novartis Oncology, commenta all”AdnKronos Salute gli ultimi sviluppi riguardo l’iter di approvazione della terapia ‘Car-T’ (Chimeric ...

Tumori - l’immunoTerapia favorisce i maschi : il rischio di morte cala del doppio : L’immunoterapia anticancro, in termini di sopravvivenza, favorisce i maschi, che grazie al trattamento mostrano una riduzione del rischio di morte doppia rispetto alle femmine. Lo calcola uno studio dell’Istituto europeo di oncologia di Milano, pubblicato su ‘Lancet Oncology’. Una metanalisi che ha analizzato i risultati di 20 trial clinici randomizzati condotti su oltre 11 mila malati di tumore in fase avanzata, ...

Presentazione del nuovo servizio 'laboratori protetti e attività di ortoTerapia'. Fratta Todina : UMWEB, Fratta Tosina - "Non una celebrazione, ma una testimonianza di quanto sia possibile fare per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie" con questo intento si è ...