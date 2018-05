Tentata estorsione a Calvaresi | due anni e otto mesi a Mauro Megna

Taranto - Tentata estorsione a un fruttivendolo : fermati un maresciallo della Guardia di finanza e un avvocato : Avevano più volte intimidito un fruttivendolo , anche incendiando il suo esercizio commerciale e il furgone. Per questo quattro persone sono state fermate dalla procura di Taranto . Tra loro ci sono anche un maresciallo della Guardia di finanza e un avvocato , oltre a due pregiudicati del capoluogo jonico. Sono accusati, a vario titolo, di concorso in incendio, danneggiamento, atti persecutori e tentata estorsione . Secondo l’indagine condotta ...

Juventus : Tentata estorsione - capo ultrà sarà interrogato : Ha chiesto di essere interrogato in aula il capo dei Viking, gruppo ultrà della Juventus, Loris Grancini imputato a Milano assieme ad altri due tifosi della curva bianconera perche’, stando ad un’inchiesta del pm Enrico Pavone, avrebbero minacciato il titolare di una societa’ milanese di eventi sportivi per costringerlo “a procurare loro biglietti” con una “corsia preferenziale” per le partite della ...