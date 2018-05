Tennistavolo | Europei femminili a squadre 2019 | Italia-Croazia 2-3 Si fa in salita il

Tennistavolo - Europei a squadre 2019 : le due squadre dell’Italia a Bolzano per ipotecare il passaggio del turno : L’Italia del Tennistavolo si appresta a vivere un’altra importantissima tappa di avvicinamento agli Europei a squadre del 2019: domani, con inizio alle 18.30 ora italiana, le due formazioni azzurre saranno impegnate a Bolzano in altrettante sfide che potranno essere decisive in ottica passaggio del turno. Discorsi molto diversi per le due compagini: gli uomini sono al comando del raggruppamento, avendo battuto 3-0 la Norvegia e 3-1 in trasferta ...

Tennistavolo - Europei a squadre 2019 : l’Italia maschile vince in Israele ed ipoteca il passaggio alla seconda fase : Gioisce l’Italia maschile del Tennistavolo: gli azzurri sono corsari in Israele per 3-1 ed ipotecano il passaggio al secondo step delle qualificazioni agli Europei a squadre del 2019. L’Italia infatti è da sola in vetta al girone con due vittorie in due sfide: le prime due di questo raggruppamento passeranno all’ultima fase che mette in palio i restanti dieci posti per la competizione continentale. A differenza della prima ...