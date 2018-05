Tennistavolo | Europei a squadre 2019 | Italia-Kosovo 3-0 Azzurri ad un passo dalla

Tennistavolo - Europei femminili a squadre 2019 : Italia-Croazia 2-3. Si fa in salita il percorso delle azzurre : Si fa in salita il percorso dell’Italia femminile verso gli Europei a squadre di Tennistavolo 2019: le azzurre a Bolzano hanno ceduto per 2-3 alla Croazia ed ora sono da sole sul fondo della classifica. Tra ottobre e dicembre sfideranno l’Olanda, in casa, ed ancora la Croazia, in trasferta, e, se non riusciranno ad arpionare almeno il secondo posto, saranno costrette alla seconda fase di qualificazione per accedere alla competizione ...

Tennistavolo - Europei a squadre 2019 : le due squadre dell’Italia a Bolzano per ipotecare il passaggio del turno : L’Italia del Tennistavolo si appresta a vivere un’altra importantissima tappa di avvicinamento agli Europei a squadre del 2019: domani, con inizio alle 18.30 ora italiana, le due formazioni azzurre saranno impegnate a Bolzano in altrettante sfide che potranno essere decisive in ottica passaggio del turno. Discorsi molto diversi per le due compagini: gli uomini sono al comando del raggruppamento, avendo battuto 3-0 la Norvegia e 3-1 in trasferta ...

Tennistavolo - Europei a squadre 2019 : l’Italia maschile vince in Israele ed ipoteca il passaggio alla seconda fase : Gioisce l’Italia maschile del Tennistavolo: gli azzurri sono corsari in Israele per 3-1 ed ipotecano il passaggio al secondo step delle qualificazioni agli Europei a squadre del 2019. L’Italia infatti è da sola in vetta al girone con due vittorie in due sfide: le prime due di questo raggruppamento passeranno all’ultima fase che mette in palio i restanti dieci posti per la competizione continentale. A differenza della prima ...