Tennis | Ginevra | buona la prima per Stan

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Fabio Fognini si impone in rimonta contro Noah Rubin. Il ligure conquista i quarti di finale : Missione compiuta per Fabio Fognini nel match degli ottavi di finale dell’ATP di Ginevra (Svizzera) contro lo statunitense Noah Rubin (n.204 del ranking). Un match in cui l’azzurro ha sofferto molto più del previsto, riuscendo a prevalere in tre set: 6-7 6-2 6-2 in 1 ora e 55 minuti di partita. Per il ligure ci sarà la sfida nei quarti di finale contro l’altro americano Tennys Sandgren (n.55 del ranking). Nel primo set ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Andreas Seppi accede ai quarti di finale. L’azzurro supera in due set Zapata Miralles : Andreas Seppi accede ai quarti di finale dell’ATP di Ginevra (Svizzera) superando lo spagnolo (n.281 del mondo) Bernabe Zapata Miralles con il punteggio di 7-5 6-3 in 1 ora e 20 minuti di partita. Un match che si è svolto in due giornate, per l’arrivo della pioggia nella giornata di ieri. Seppi, comunque, è stato in grado di conservare la giusta attenzione, facendo suo il match. Nel prossimo turno il trentino se la vedrà con il ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : rinviato a domani il match tra Andreas Seppi e Bernabe Zapata Miralles per pioggia : Dopo alcune ore di attesa, gli organizzatori dell’ATP di Ginevra (Svizzera) hanno preso una decisione: rimandare a domani gli incontri che non si sono completati per via dell’arrivo della pioggia. Tra questi match, sulla terra rossa elvetica, anche il confronto valido per gli ottavi di finale che vedeva Andreas Seppi contrapposto allo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.281 del mondo). La partita è stata interrotta nel secondo set ...