TECNOLOGIA POLARTEC – Comfort in ogni condizione climatica

sportfair

: - 4granfondo : - 4Outdoor_Enc : TREKKING di 2 giorni su sentieri millenari, il test dei migliori materiali e in REGALO un capo con tecnologia POLAR… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Laassicura il naturale sistema di raffreddamento del corpo® DELTA è stato creato affinché i tessuti tecnici potessero sfruttare meglio il naturale sistema di raffreddamento del corpo: il sudore.I tessuti a contatto con la pelle che traspirano ed asciugano velocemente, eliminano l’umidità ma non contribuiscono al raffreddamento corporeo. Delta opera in maniera più efficiente aumentando i punti di contatto sulla pelle per un migliore flusso dell’aria, una più rapida dispersione dell’umidità e una riduzione dell’effetto di adesione alla pelle del tessuto durante l’attività fisica. SALEWA PEDROC HYBRID SS T La maglia a maniche corte Salewa Pedroc Hybrid è realizzata per gli amanti dello speed hiking e delle attività in montagna. Caratterizzata da un inserto in tessuto® Delta sulla schiena e sulle maniche,innovativa che rende la ...