Technics Ottava C50 | speaker multiroom con Chromecast e comandi vocali

gqitalia

: OTTAVA C50, primo e nuovo speaker multiroom di casa Technics - - Homecomfortit : OTTAVA C50, primo e nuovo speaker multiroom di casa Technics - - GeeksArena : Technics Ottava C50: comandi vocali e multiroom - Glinformati : Technics Ottava C50: comandi vocali e multiroom - GLI INFORMATI - -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Un sistema intelligente per un’esperienza d’ascolto di alto livello imperniata su unowireless. In linea generale l’annuncio passerebbe come uno dei tanti, ma essendo firmatolascia un sussulto e suscita la curiosità di capirne potenzialità e peculiarità. L’C50 presentato all’High End di Monaco potrebbe essere il dispositivo senza fili più abbordabile del brand di proprietà Panasonic, ma anche una sicurezza per godersi la musica preferita in tutta la casa. L’elegante forma ad arco è frutto della sperimentazione e garanzia di una più fedele resa sonora, oltre che una via utile per catturare l’occhio degli appassionati. Secondo i giapponesi la novità consentirà di ridurre le distorsioni e amplificare il suono in tutte le direzioni ambientali, senza tralasciare l’opportunità di riprodurre i brani in tutte le stanze della casa, oppure personalizzare ...