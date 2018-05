Tasse sulla prima casa | come si calcolano e chi deve pagarle

gqitalia

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Lehanno oggi un unico nome: IUC. Si tratta dell’Imposta Unica Comunale le cui componenti sono TARI, IMU e TASI. All’apparenza un piccolo incubo, ma in realtà è possibile affrontare l’apparente mostro burocratico fiscale analizzando senza affanno le sue tre teste. L’IMU è l’imposta municipale che grava sul possesso dell’immobile e nel caso dellasi paga solo se l’abitazione principale rientra in una delle categorie catastali di lusso A1, A8 o A9, case signorili, ville e castelli che fruiscono dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro. Le case che pur essendo di lusso non pagano l’IMU sono, invece, le villette appartenenti alla categoria catastale A7. L’IMU, dunque, non si paga se laè anche l’abitazione principale del proprietario dove risiede anagraficamente. Nel caso i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito ...