Tagli capelli uomo | 100 idee per l’estate 2018

Nuovi Tagli di capelli : chiome irresistibili - primavera-estate 2018 : Per la primavera-estate 2018 le ricerche continuano, per scoprire un nuovo taglio di capelli. Come sempre le proposte non mancano e adesso vedremo tutte le novità. Nuove chiome Una ragazza cerca sempre un taglio di capelli che la faccia sentire a proprio agio. Inoltre l'hairstyle dovrà essere molto facile da acconciare, per essere pronte in pochissimi minuti. Va anche ricordato che il taglio dovrà adattarsi perfettamente allo stile di ogni ...

C'è un villaggio in Cina in cui le donne si Tagliano i capelli solo una volta nella vita : Si tratta di una minoranza etnica chiamata 'Yao' e caratterizzata da una convinzione particolare, ovvero che i capelli femminili siano uno fra i beni più preziosi al mondo. Le chiome delle donne Yao ...

Ho dato un Taglio netto ai miei capelli dopo la fine di una storia e la mia vita è cambiata : Questo blog è apparso la prima volta su HuffPost Us ed è stato tradotto da Milena SanfilippoMi svegliai come quelle persone che si vedono nei film, respiravo a fatica come se stessi affogando. Dall'altra parte della stanza intravedevo una luce che immergeva il mio monolocale in un bagliore sinistro. Allungai il braccio sul letto per svegliare il mio compagno.Lui non c'era. Ma certo che non c'era.All'improvviso, tutti gli eventi dei ...

Capelli - i nuovi Tagli delle star : Quando Cyntha Nixon (ex Miranda Hobbes di Sex and The City) ha annunciato la sua candidatura per diventare governatore dello stato di New York, ed è stata intervistata per la prima volta al The Wendy Williams Show, uno dei temi principali sono stati i suoi Capelli. Che, per una donna che corre in politica, contano molto perché fanno parte del linguaggio del corpo. Ben lontana dal rosso ramato sfoggiato durante gli anni d’oro di Sex and The ...

Hamilton si rifà il look : nuovo Taglio di capelli e nuovi tatuaggi per il pilota Mercedes : La prima gara di Formula Uno dell'anno non è andata bene per la Mercedes e per Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica infatti è stato beffato con una grande strategia del box Ferrari dal ...

Capelli - più di 60 nuovi Tagli con la frangia : La frangia è il big trend del 2018 soprattutto per i tagli lunghi. Di variazioni sul tema ce ne sono molte, ma un punto fermo rimane la courtain fringe, ovvero la frangia leggera che arriva all’altezza del sopracciglio e che si apre a tendina. Come quella sfoggiata da Dakota Johnson in 50 Sfumature di Rosso. Si può portare aperta davanti oppure da un lato, e non ha bisogno di nessuna sistemata quando cresce. La frangia a tendina è quel ...

“Corti e biondi”. Aida Yespica ci dà un Taglio : nuovo look e nuovi capelli per l’ex gieffina vip : capelli più corti e più biondi. Aida Yespica ci dà un taglio e cambia acconciatura. L’ex volto del ”Bagaglino” ed ex concorrente dell’ultima edizione del ”Grande Fratello Vip”, dove aveva intrecciato un brevissimo flirt con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen e Cecilia, ha deciso di dare una svolta alla sua vita ed è partita proprio dai capelli. Aida si è affidata al suo stylist per un taglio di ...

Capelli - 50 Tagli corti per la primavera-estate 2018 : Sì all’effetto spettinato, alla nuca sexy, all’effetto slick per la sera e alla piccola follia cromatica sul ciuffo che fa intuire subito il nostro lato trasgressivo. Le regole del corto statico questa primavera-estate saranno tutte superate. E le star, già da qualche mese, ne sono la dimostrazione concreta. Dal pixie biondo platino di Michelle Williams, alla rasatura decisa di Kate Hudson, al caschetto asimmetrico di Katie Holmes, ...

Capelli - tutti i Tagli lunghi per la primavera-estate 2018 : Primavera in lungo. I Capelli visibilmente sani, voluminosi e corposi sono tornati. Non a caso uno dei segreti più usati dalle star sui red carpet per infoltire e allungare la chioma sono proprio le extension. Mentre celebrity come Kim Kardashian, Gigi Hadid e Emily Ratajkowski hanno optato per lunghezze (saranno vere?) extra extra long. Sì ai lisci anni Novanta e ai mossi naturali, i trend che arrivano dalle passerelle per questa ...

Tagli di capelli per l'estate : minimalismo - natura e urban style : Ecco dunque colori liquidi, acconciature e volumi che rubano forme e cromie al mondo vegetale primaverile e estivo, in cui i Tagli corti lasciano spazio a lunghezze moderne e ad eleganti raccolti. Un ...

Brasile - Ronaldo : 'Quel Taglio di capelli nel 2002 servì a distogliere l'attenzione dal mio infortunio' : Una strategia geniale quanto singolare, quella che permise a Ronaldo di vivere senza troppe pressioni il Mondiale del 2002. Che il Brasile vincerà proprio grazie alle sue prodezze. "Durante la ...

Nuovi Tagli di capelli over 40 : tutte le proposte della primavera 2018 : La primavera 2018 è la stagione indicata per sfoggiare un nuovo taglio di capelli e le donne over 40 saranno accontentate. Di tendenza ci saranno molte proposte, tutte stupende. Adesso vedremo tutte le ultime novità, per essere sempre irresistibili. tagli over 40 Una donna a 40 anni è nel pieno della sua bellezza, però dovrebbe trovare un look adatto a lei. Ad esempio, la bella Angelina Jolie ha leggermente accorciato la sua chioma. Alla fine ha ...

Capelli : 70 Tagli medi per la primavera-estate 2018 : Margot Robbie ha rinnovato il suo bob in occasione della notte degli Oscar, così come l’altra attrice in nomination per la statuetta Saoirse Ronan, mentre la top Bella Hadid ha appena debuttato con il suo nuovo taglio medio accompagnato da frangia dentelé (Sarà fake per un nuovo shooting o vera?). Perché come ha detto a W Magazine il suo hair stylist Chad Wood: «La primavera è il momento più divertente per giocare. Prendetivi il rischio, è ...

Francesco Monte - nuovo Taglio di capelli : "Coincideva con una ripartenza personale" : Che un taglio di capelli sia (spesso) sinonimo di un cambio repentino dello stile di vita è roba nota, ma certe volte vuol dire anche dare un taglio al passato; Francesco Monte ne sa qualcosa. Recentemente, prima della (breve) partenza all'Isola dei Famosi ha voluto darsi un nuovo tono: dal capello lungo stile bravo ragazzo d'antan che abbiamo trovato anche nell'ormai famigerato periodo complicato post Cecilia Rodriguez; a quello corto, ...