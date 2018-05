Switch a prezzo ridotto e senza dock? Ecco il set ufficiale di Nintendo

eurogamer

(Di mercoledì 23 maggio 2018)non si è ancora trasformato in una console completamente portatile e per caricarlo è comunque necessaria unama intanto la grande N propone un nuovo set pensato per chi magari possiede già unoe vorrebbe acquistare una seconda unità limitando in parte la spesa.Lo2nd Unit Set sembra pensato soprattutto per i nuclei famigliari e sostanzialmente taglia in parte ildella console eliminando dalla proposta la. L'immagine qui sotto mostra ciò che offre questo set. Il? 24.980 yen (€194 circa), 5.000 yen (€39 circa) in meno rispetto ai set classici che includono anche una.Come sottolineato da Gematsu, questo set è attualmente disponibile nel MyStore ma almeno per il momento la grande N non ha annunciato piani per una commercializzazione al di fuori del territorio giapponese. Cosa ne pensate?Read more…