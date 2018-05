Svolta Napoli | panchina ad Ancelotti

Svolta azzurra - la scelta di ADL : via Sarri - il Napoli è di Ancelotti : Alle 21,20 Carlo Ancelotti ha fatto il suo ingresso nella sede della Filmauro a Roma in compagnia della moglie Mariann. Il club azzurro, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe arrivato ad offrire un ...

