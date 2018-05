Svelata la verità sulla morte di Hitler

Blastingnews

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Le storie degli ultimi giorniGermania nazista sono piene di teorie cospirative. Una delle teorie più diffuse è che Adolfin realtà non morì nel 1945, ma fuggì da Berlino e iniziò una nuova vita in Sud America, in Antartide, o chissà in quale altro posto. Ora però, gli scienziati hanno messo a nudo alcuni di questi miti eseguendo un'analisi biomedica dei suoi denti. I risultati suggeriscono fortemente chemorì nel suo bunker nel 1945. E anche che non se ne prendeva cura. "I denti sono autentici, non ci sono dubbi. Il nostro studio dimostra cheè morto nel 1945", ha detto il professor Philippe Charlier. "Possiamo fermare tutte le teorie della cospirazione su. Non è fuggito in Argentina grazie ad un sottomarino, non si trova in una base nascosta in Antartide o sul lato oscuro della luna", ha aggiunto....