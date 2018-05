Su Netflix arriva Disincanto | la serie di animazione firmata dal padre dei Simpson Matt

Il supporto HDR per Netflix arriva su Sony Xperia XZ2 - Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20 : L'elenco dei dispositivi che possono contare sul supporto HDR con Netflix si è arricchito di recente con i Sony Xperia XZ2, Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20 L'articolo Il supporto HDR per Netflix arriva su Sony Xperia XZ2, Huawei Mate 10 Pro e Huawei P20 proviene da TuttoAndroid.

Guillermo Del Toro apre a Netflix nel segno dell’horror. Arriva 10 After Midnight : Guglielmo Del Toro sta per lavorare con Netflix alla realizzazione di una serie tv horror dal titolo 10 After Midnight e pare che il progetto sia stato creato proprio da lui, che sarà quindi impegnato non solo dietro la macchina da presa (per alcuni episodi), ma anche come produttore esecutivo a cui spetterà, tra le altre cose, la scelta della squadra di sceneggiatori e registi che lo affiancheranno. Al momento non si sa molto, se non che si ...

«Safe» : su Netflix arriva la serie thriller con Michael C. Hall : «Safe»: di cosa parla la serie tv in streaming su Netflix Tom , Michael C. Hall, è un chirurgo pediatrico che, rimasto vedovo, prova a riprendere una vita normale, tra lavoro e barbecue domenicali, ...

Scorsese : «Netflix? Arriva ai giovani e sostiene i talenti emergenti» : ... detto da un cinefilo accanito come Martin Scorsese davanti ad una platea di centinaia di persone al Festival di Cannes che ha fatto del braccio di ferro con la piattaforma dello streaming un punto ...

Tredici 2 - la seconda stagione arriva su Netflix : ecco quando - Super Guida TV : Tredici 2: uscita su Netflix E' ufficialmente partito il countdown per il rilascio sulla piattaforma di streaming online Netflix della seconda stagione di Tredici 2 . Da venerdì' 18 maggio 2018 su ...

Tredici 2 - la seconda stagione arriva su Netflix : ecco quando : Ci siamo: è stata finalmente annunciata e confermata la data ufficiale d’uscita della seconda stagione di Tredici, la serie televisiva cult di Netflix Dopo il grandissimo successo della prima stagione, Tredici 2 o meglio conosciuta come 13 reasons why torna su Netflix con l’attesissima seconda stagione. Scopriamo anticipazioni, cast e trama del secondo capitolo della serie cult contro il bullismo. Tredici 2: uscita su ...

The Rain - l’apocalisse che non ti aspetti arriva su Netflix dalla Danimarca : Un asteroide, terremoti, un virus che avvia la zombificazione della razza umana, una nuova era glaciale causata dall’effetto serra, la nebbia che si riempie di insidie sovrannaturali… L’elenco delle cause delle apocalissi messe in scena nel cinema e in tv è piuttosto vasto ma il tradimento che arriva nascosto nella pioggia, qualcosa che da sempre simboleggia rigenerazione e purificazione, qualcosa per cui compiere dai tempi dei ...

Arrested Development - la quarta stagione 'remixata' arriva su Netflix : Hurwitz ha inoltre sottolineato che le puntate inedite saranno disponibili "molto presto" e che il servizio di streaming rivelerà a breve quando i fan potranno vederle in streaming. On the next... ...

Fast &Furious arriva su Netflix come saga animata : Ecco una foto del format proposto da Netflix, ancora in fase di sviluppo Lo show sarà il primo nato dal rinnovo dell'accordo tra la piattaforma streaming e la Dreamworks Animation Television, allo ...

Netflix - arrivano le anteprime video su iPhone e iPad/ A breve disponibili per Android : ecco come funzionano : Netflix, arrivano le anteprime video su iPhone e iPad, a breve disponibili per Android: ecco come funzionano. Novità interessante per la piattaforma di video streaming americana(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:40:00 GMT)

Rimetti a noi i nostri debiti : arriva il primo film italiano prodotto da Netflix - Best Movie : Dopo Suburra , la prima serie Tv italiana prodotta dal colosso dello streaming online Netflix , è arrivato ora anche il momento del cinema made in Italy. Come annunciato due giorni fa nel corso di un evento tenutosi a Roma, in cui il Ceo Red Hastings ha anticipato i ...

Netflix - Reed Hastings : “Una grande storia può arrivare da tutto il mondo” : “Ciao Roma.” Su suggerimento di Alessandro Borghi, cicerone romano d’eccezione, Reed Hastings Ceo e fondatore del mezzo di intrattenimento più avanzato dei nostri salotti, saluta la vasta platea di addetti ai lavori intervenuti a Roma per l’evento See What’s Next. “Sono davvero entusiasta di essere qui. Vent’anni fa ho trascorso un anno a Roma, abitavo all’Aventino con la mia famiglia, ricordo che ...

Netflix : da oggi arriva una nuova feature per l'app

