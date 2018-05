Strage Ustica | la Cassazione | I ministeri risarciscano l' Itavia

Strage di Ustica - dalla tragedia ai processi : un mistero lungo 38 anni : Strage di Ustica , dalla tragedia ai processi : un mistero lungo 38 anni Il 27 giugno 1980 il DC9 I-Tigi Itavia, in volo da Bologna a Palermo, scomparve dai radar e precipitò nel Tirreno causando 81 morti. Negli anni si sono alternate ipotesi, depistaggi, sentenze di risarcimento ma nessun responsabile è stato ...

Strage di Ustica - per la Cassazione i Ministeri devono risarcire anche Itavia : La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta ai misteri coinvolti nella vicenda per "omessa attività di controllo e sorveglianza della complessa e pericolosa situazione venutasi a creare nei cieli di Ustica". I giudici ancora una volta ribadiscono la tesi della battaglia aerea sui cieli italiani come scenario dietro la Strage di Ustica.Continua a leggere