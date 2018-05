Strage di Manchester | un anno dopo la lettera del fidanzato di una delle vittime

Manchester - Strage di ragazzini al concerto Ariana Grande/ L’anniversario : bellezza nel cuore degli innocenti : Un anno fa, il 22 maggio 2017, al termine di un concerto di Ariana Grande a Manchester in Inghilterra un kamikaze dell'Isis si fece saltare in aria uccidendo 22 ragazzini(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 18:01:00 GMT)