Strage di Capaci - 26 anni fa l’attentato a Giovanni Falcone : Strage di Capaci, 26 anni fa l’attentato a Giovanni Falcone Per uccidere Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i 3 uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, la mafia nascose 500 chili di tritolo in un tunnel dell'autostrada A29 che collega Palermo a Mazara del ...

Falcone : polizia partecipa a celebrazioni Strage Capaci : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - La polizia di Stato parteciperà domani, 23 maggio, alle celebrazione per il 26esimo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Di mattina il ministro dell'Interno Marco

Mafia : studenti Caltagirone in piazza per ricordare Strage Capaci : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori di Caltagirone scenderanno in piazza, mercoledì 23 maggio, per ricordare la strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Il corteo, p

Maria Falcone ad Avola per ricordare la Strage di Capaci : Ieri mattina ad Avola il sindaco Luca Cannata ha incontrato al cine teatro Odeon Maria Falcone per affermare la cultura della legalità.