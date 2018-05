Stipendi Forze dell’Ordine | ancora problemi | saltano gli arretrati a maggio?

Blastingnews

: RT @Melania46463696: #SALVINITORNAACASA Spero che tutte le forze politiche, si rifiutino di votare la fiducia a questo #Governo-#farsa #Sal… - itwitdev : RT @Melania46463696: #SALVINITORNAACASA Spero che tutte le forze politiche, si rifiutino di votare la fiducia a questo #Governo-#farsa #Sal… - Melania46463696 : #SALVINITORNAACASA Spero che tutte le forze politiche, si rifiutino di votare la fiducia a questo #Governo-#farsa… - braianbob : @Sandravillani_ @berlusconi E comunque ma chi to dice se io non Mi matengo da solo? ... e solo che voglio un po… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) NoiPA sta ultimando le procedure di elaborazione, verifica e messa a disposizione dei cedolini relativi aglidio per i lavoratori delledell’Ordine. Si tratta degli ormai famosidio relativi al rinnovo del contratto e validi per il biennio 2016-2017, nonché per questi primi mesi di 2018. NoiPa con un comunicato ufficiale ha confermato il mese di giugno come quello utile all’erogazione del primo nuovoo con gli aumenti stabiliti dal nuovo contratto, mentre persarebbero dovuti arrivare gli, con cedolino separato ad emissione speciale.contrattuali che sarebbero dovuti arrivare in unica soluzione, con un versamento una tantum. L’ipotetico è d’obbligo, perché pare che quanto nelle ultime settimane sembrava una certezza, oggi non è più così.problematiche per quello che continua ad essere un vero ...