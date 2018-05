Sta bene primo trapiantato fegato da donatore Hiv-positivo

Aids : Sta bene il primo trapiantato di fegato da donatore hiv-positivo : Ad un anno dal primo trapianto di fegato da donatore con infezione da Hiv in ricevente sieropositivo, eseguito all’ospedale Niguarda di Milano dall’équipe diretta da Luciano De Carlis, “il paziente che ha ricevuto l’organo sta bene e conduce una vita normale”. Il punto su questo innovativo intervento è stato fatto durante la decima edizione dell’Italian conference on Aids and Antiviral Research (Icar), in ...

CHI È PAOLO SAVONA - IL DISCUSSO CANDIDATO MINISTRO ECONOMIA/ “Tutti contro - ma queSta Ue non va bene” : PAOLO SAVONA, chi è il possibile MINISTRO dell'ECONOMIA: da anni attacca istituzioni Ue e moneta unica. MINISTRO dell'Industria del governo Ciampi ha lavorato anche con Silvio Berlusconi(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:36:00 GMT)

Musicoterapia : i suoni che ci fanno Stare bene : Gli effetti della musica nello sport sono noti e studiati fin dagli anni Novanta: è stato dimostrato che la musica durante la pratica sportiva può avere un piccolo ma significativo effetto sulla ...

Grande Fratello 2018/ Diretta - eliminati e finaliSta : Paola Di Benedetto vs Matteo Gentili (SeSta Puntata) : Grande Fratello 2018, anticipazioni e Diretta della sesta puntata di oggi, martedì 22 maggio: un nuovo ingresso nella Casa, doppia eliminazione e primo finalista del reality.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 21:21:00 GMT)

PAOLA DI BENEDETTO E MATTEO GENTILI - CHIARIMENTO IN DIRETTA/ Su InStagram però... (Grande Fratello 2018) : MATTEO GENTILI e Alessia Prete insieme solo per questioni di circostanza? PAOLA di BENEDETTO ne è convinta almeno per quello che sa del suo ex, avrà ragione?(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 21:12:00 GMT)

Grande Fratello – Alessia e Matteo dureranno fuori dal reality? La rispoSta dell’ex naufraga Paola Di Benedetto : Paola Di Benedetto ammette a Mattino Cinque di seguire la liaison del suo ex fidanzato Matteo Gentili con Alessia Prete al Grande Fratello Instagram @paodb “Sono sincera, li seguo al GF“, ha ammesso Paola Di Benedetto a Mattino Cinque parlando della storia d’amore tra il suo ex Matteo Gentili e la sua nuova fiamma Alessia Prete. “Io conosco molto bene Matteo, lo conosco veramente come le mie tasche. – ha proseguito ...

Università : Tronchetti - Stanno facendo bene - Bicocca un esempio : Milano, 22 mag. (AdnKronos) – “Alcune Università italiane stanno facendo molto bene e la Bicocca è un esempio della capacità anche delle Università italiane di essere al livello delle migliori Università internazionali”. Così Marco Tronchetti Provera, ceo di Pirelli, a margine della cerimonia per la consegna di un premio messo a disposizione dalla Fondazione Silvio Tronchetti Provera per otto studenti meritevoli iscritti al ...

Paola di Benedetto/ Grande Fratello 2018 : Matteo e Alessia insieme per le circoStanze - è ancora innamorata? : Matteo Gentili e Alessia Prete insieme solo per questioni di circostanza? Paola di Benedetto ne è convinta almeno per quello che sa del suo ex, avrà ragione? Scoppia il caso grazie ad una serie di dichiarazioni rilasciate oggi a Mattino 5 da Paola di Benedetto dove era ospite in studio per parlare del Grande Fratello 2018 e non solo. Anche se dopo ha provato ad aggiustare il tiro, la bella madre natura ormai aveva sganciato al bomba ...

Santa Rita/ Il programma della feSta nella sua Cascia : oggi Transito - domani benedizione rose : Santa Rita, il programma della festa nella sua Cascia: oggi Transito, domani benedizione rose. Le ultime notizie sui festeggiamenti di una delle Sante più popolari in Italia e nel mondo(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:16:00 GMT)

Il Chievo parla sempre Inglese Col Benevento baSta il suo gol : Al Chievo, dopo la vittoria di Bologna, bastava un punticino contro il Benevento per conquistare la salvezza aritmetica. Così i gialloblu di D'Anna , tre vittorie su tre dal suo arrivo al posto di ...

Paola Di Benedetto : 'Francesco Monte? Mi manca - è Stato un fulmine a ciel sereno' : Paola Di Benedetto parla per la prima volta della fine della su a relazione con Francesco Monte. Dopo il servizio che Silvia Toffanin manda in onda durante Verissimo l'ex naufraga scoppia in lacrime e ...

Paola Di Benedetto - lacrime e confessione choc in tv. Voleva dirlo a tutti - ma la commozione è Stata più forte di lei - è successo tutto in diretta : Paola Di Benedetto è stata ospite di ‘Verissimo’ e per la prima volta ha voluto parlare a cuore aperto in una trasmissione televisiva dalla fine della sua storia con Francesco Monte. Storia che ha monopolizzato il gossip degli ultimi tempi. Quali sono i motivi che hanno spinto i due a lasciarsi? Paola è ancora innamorata di Francesco? Queste e tante altre domande simili le sono state poste durante la trasmissione da Silvia ...

Assemblea nazionale Pd a Roma/ Streaming video live - Giachetti : "BaSta finta unità : faremmo bene a contarci" : Assemblea nazionale Pd a Roma: Orfini mette ai voti congelamento dimissioni Renzi. Presidente contestato ma passa linea renziani, Martina resta reggente. Resa dei conti dopo amministrative.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 17:52:00 GMT)

Paola Di Benedetto dopo la rottura con Monte : «Mi manca molto - è Stato un fulmine a ciel sereno» : Paola Di Benedetto parla per la prima volta della fine della sua relazione con Francesco Monte. dopo il servizio che Silvia Toffanin manda in onda durante Verissimo l'ex naufraga scoppia in...