Sri Lanka | ondata di maltempo | 11 morti

Maltempo Sri Lanka : è ancora emergenza monsone - 9 morti : Continua in Sri Lanka l’emergenza causata dalla insolita intensità del monsone sud-occidentale che fino ad oggi ha causato inondazioni, danni, la morte di almeno nove persone in dieci distretti e creato gravi disagi a 68.000 persone. Lo riferisce il portale di notizie NewsFirst. Il Maltempo imperversa sulle province nord-occidentali, centrali, occidentali e meridionali, costringendo la Protezione civile ad intervenire per salvare persone ...

Idee viaggio estate 2018 : Sri Lanka - una meta da vivere in famiglia : Vanta anche la più alta densità di leopardi al mondo. Verso il termine del tour ci si sposta verso il mare… per un po' di relax, ma anche per avvistare le balene, e una specie molto rara di ...

Forte maltempo in Sri Lanka : 5 morti e 7 dispersi : Cinque morti e sette dispersi dopo l’ondata di maltempo che ha sferzato lo Sri Lanka. Pioggia battente e forti raffiche di vento hanno colpito in particolare il distretto orientale di Trincomalee, dove sono state registrate le vittime. Oltre 9000 persone hanno dovuto fare i conti con le conseguenze delle precipitazioni e centinaia di famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. L'articolo Forte maltempo in Sri Lanka: ...

Maltempo in Sri Lanka; arriva il monsone : almeno 5 vittime : Il monsone sud-occidentale ha fatto irruzione nelle ultime ore sullo Sri Lanka, accompagnato da forti venti e piogge battenti, con un bilancio di gravi danni, cinque morti ed altrettanti dispersi. Lo ...

Il monsone irrompe in Sri Lanka : forti venti e piogge battenti - almeno 5 morti : Nello Sri Lanka ha fatto irruzione nelle ultime ore il monsone sud-occidentale, accompagnato da forti venti e piogge battenti: tanti i danni, 5 le vittime e almeno 5 i dispersi, secondo l’ultimo bilancio del Centro per la gestione dei disastri. Le province più colpite sono quelle del centro/sud. Le vittime si sono registrate a Trincomalee, Ridimaliyadda e nel distretto di Meneragala, e hanno perso la vita a causa di fulmini e alberi caduti ...

MESSINA " Forte San Jachiddu vivrà "3 Giorni in Sri Lanka" : Meditazione vipassiana, cinema e documentari, musica, corsi di cucina, degustazioni, dibattiti, spettacoli, mostre d'arte e artigianato, balli tradizionali. Saranno queste, in sintesi, le attività ...

Il ruolo di Facebook nelle violenze dello Sri Lanka : Le tensioni tra buddisti e musulmani sono alimentate da bufale e messaggi d'odio che Facebook non controlla e non rimuove, come il governo chiede da tempo The post Il ruolo di Facebook nelle violenze dello Sri Lanka appeared first on Il Post.

Il presidente dello Sri Lanka ha sospeso il Parlamento fino all'8 maggio : Il presidente dello Sri Lanka Maithripala Sirisena ha sospeso il Parlamento fino all'8 maggio per via della crisi politica in cui si trova il paese. È successo dopo che l'11 aprile sei ministri del governo di coalizione del primo ministro Ranil Wickremesinghe avevano dato le dimissioni. Sirisena non ha ...

Speciale infrastrutture : Sri Lanka - Colombo è il 13mo porto meglio interconnesso al mondo : Colombo, 27 mar 18:00 - , Agenzia Nova, - Il porto marittimo di Colombo ha scalato cinque posizioni nella classifica dei porti meglio interconnessi al mondo, il Drewery Port Connectivity... , Inn,

USA respingono figlio dell'ex presidente dello Sri Lanka dopo viaggio in Russia - : Come raccontato dallo stesso Rajapaksa, i dipendenti della compagnia aerea Emirates Air a Mosca hanno dichiarato che non poteva partire per Houston, dal momento che le autorità statunitensi avevano ...