Spread | cos' è e cosa succede se sale

Cosa è lo Spread di uno stato? : In questa giornata i principali quotidiani parlando di spread, (spread italiano in rialzo) ma prima di parlare dell'aumento dello stesso andiamo a vedere di Cosa si tratta. Cosa è lo spread? In termini rudimentali lo spread è una differenza, la parola viene dall'inglese e tradotta significa "ampiezza", infatti si tratta dell'ampiezza della differenza del rendimento di un paese da quello della Germania. Ma perché proprio la Germania? Si tratta ...

Ripassiamo : cos’era quindi lo Spread? : Un bignami sull'indicatore economico che ci ha accompagnato durante gli anni peggiori della crisi e che oggi è tornato improvvisamente attuale The post Ripassiamo: cos’era quindi lo spread? appeared first on Il Post.

Cos'è lo Spread : L'instabilità politica non paga. Anzi, fa pagare. Fra gli avvertimenti di Bruxelles e le incertezze sul programma M5S-Lega in tema di Europa e debito, lo spread Btp-Bund decennali è balzato in avvio a ...

Debito più resistente agli shock e Draghi : ecco cosa ci protegge dalla corsa dello Spread : Famiglie e banche italiane, invece, sono più pazienti e consapevoli nell'analizzare la situazione politica di casa: è più difficile che corrano a vendere tutto, in base a un solo titolo di gioranle. ...

Così lo Spread appare - scompare e si trasforma : Un avvincente libro di Carlo Rovelli dal titolo La realtà non è come appare che parla dell'universo può essere un'interessante ispirazione per capire il comportamento dei mercati post elezioni. Il risultato elettorale è stato giudicato dagli analisti finanziari peggiore rispetto alle attese. I mercati si aspettavano certamente che nessuna delle tre fazioni politiche avrebbe raggiunto un numero sufficiente di voti per governare, ma allo stesso ...

MUTUI - BANCHE AZZERANO GLI Spread/ Dopo il boom surroghe nuove chance per risparmiare : cosa cambia? : MUTUI immobiliari, le BANCHE abbassano gli SPREAD e Dopo il boom delle surroghe c'è la possibilità di risparmiare molto per i nuovi clienti, con offerte interessanti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Mutui - le banche azzerano gli Spread (o quasi). Cosa cambia per i debitori? : Negli ultimi anni l’offerta si è evoluta. Si riscontra un calo spettacolare degli spread a fronte dell’idea stessa di mutuo che sta cambiando: da prodotto guida a strumento per attrarre clienti a cui proporre altri (più remunerativi) strumenti finanziari...