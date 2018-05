Spazio | una flotta di piccoli satelliti a caccia di asteroidi

Una ricerca sostiene che I polpi sono alieni venuti dallo Spazio : Una ricerca sostiene che I polpi sono alieni venuti dallo spazio I polpi non sono creature di questa Terra, ma alieni plasmati da virus giunti da un mondo lontano. In alternativa, le loro uova (e quelle dei calamari) potrebbero essere precipitate sul nostro Pianeta all’interno di comete, dove avrebbero resistito nello spazio – congelate – […] L'articolo Una ricerca sostiene che I polpi sono alieni venuti dallo spazio proviene da ...

Astronauta sfortunato : porta la GoPro nello Spazio ma senza la scheda di memoria : Astronauta sfortunato: porta la GoPro nello spazio ma senza la scheda di memoria L’uomo si è accorto della dimenticanza quando era già a centinaia di chilometri di distanza da casa sua. Continua a leggere L'articolo Astronauta sfortunato: porta la GoPro nello spazio ma senza la scheda di memoria proviene da NewsGo.

Astronauta sfortunato : porta la GoPro nello Spazio ma senza la scheda di memoria : "Houston abbiamo un problema", è la frase diventata epica e che ben si addice alla storia di questo Astronauta della Nasa . L'uomo era nello spazio a 400 chilometri di distanza da casa quando si ...

Una passeggiata nello Spazio : Una passeggiata ad alta quota, anzi altissima, da fare venire le vertigini anche ai più coraggiosi. Una coppia di astronauti statunitensi ha effettuato una spacewalk (passeggiata spaziale) all'esterno della...

Spazio : Pale Blue Dot versione 2.0 - il CubeSat MarCO-B “cattura” la Terra e la Luna : Un tenue puntino celeste che spicca nell’oscurità dello Spazio profondo, insieme ad un altro compagno, più piccolo e grigio: così si presentano la Terra e Luna in una foto da record che rinverdisce i fasti di Pale Blue Dot (Pallido Puntino Azzurro), il noto ritratto del nostro pianeta scattato dalla sonda Voyager 1 della Nasa quasi trent’anni fa. L’autore della nuova foto è il CubeSat MarCO-B (Mars Cube One-B), che ha immortalato la Terra e Luna ...

In Puglia il primo Spazioporto : lo scalo di Taranto-Grottaglie diventerà “una piccola base spaziale” : L’aeroporto di Taranto-Grottaglie potrà diventare uno scalo per i voli spaziali suborbitali entro il 2020, secondo quanto deciso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, incaricando l’Ente nazionale per l’aviazione civile di attuare tutte le azioni necessarie per l’attivazione. “Si apre la prospettiva seria di una ricerca industriale a scala internazionale per trovare un soggetto industriale e invitarlo a ...

Tito e gli alieni - una nuova anteprima di #Spaziocinema : Il 4 giugno 2018, alle ore 21.00, sarà proiettato in anteprima presso l’Auditorium dell’ASI il nuovo film “Tito e gli alieni” e vedrà la partecipazione di membri del cast e della produzione. Il film, diretto da Paola Randi, parla di un Professore (interpretato da Valerio Mastandrea) che da quando ha perso la moglie, vive isolato dal mondo nel deserto del Nevada accanto all’Area 51. Dovrebbe lavorare ad un progetto segreto per il governo ...

Giardinieri nello Spazio - una sfida per i futuri esploratori : Roma, , askanews, - Non è facile poter sviluppare il pollice verde su Marte. In assenza di gravità, le piante possono volteggiare nello Spazio. Difficilmente si potrà annaffiare, e la luce artificiale ...

Una scuola siciliana cancella l'incontro con Borrometi : la scuola non ha uno Spazio per un incontro del genere : Il preside dell'Istituto superiore «Archimede» di Rosolini, in provincia di Siracusa, preoccupato dalle rivelazioni della Dda di Catania di un possibile attentato per uccidere Paolo Borrometi con un'...

Spazio - 3 finaliste per Cosmic Vision : una delle sonde verrà scelta per diventare la 5ª missione di taglia M nel programma Esa : Theseus, Spica ed EnVision, sono queste le tre finaliste tra le quali verrà scelta la prossima missione di classe M del programma Cosmic Vision dell’ESA, con un lancio previsto per il 2032. Theseus è una survey ad alta energia a guida italiana: andrà a scovare i lampi di raggi gamma (Grb) – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – e ne sfrutterà le potenzialità per studiare l’Universo primordiale in sinergia con i grandi telescopi ...

Spazio : col Sardinia Deep Space Antenna “la Sardegna si mette al centro di una rete mondiale” : Il Sardinia Deep Space Antenna, l’Antenna sperimentata nei mesi scorsi, è stata inaugurata oggi a San Basilio, 40 chilometri da Cagliari: si entra quindi in un gruppo ristretto, coordinato dalla Nasa, per le missioni verso le nuove frontiere dello Spazio, anche preposto alla tutela e alla sicurezza del traffico dei satelliti. Presenti alla cerimonia di inaugurazione Roberto Battiston, direttore generale dell’Agenzia Spaziale ...

Spazio - Battiston (Asi) : “Marte sarà una stazione spaziale internazionale” : “Il Cira, Centro italiano di ricerca aerospaziale, con i suoi 300 ricercatori, e’ stato concepito per dare al Paese una struttura di ricerca applicata avanzata nel settore aerospaziale”. Cosi’ il presidente dell’Asi, Roberto Battiston, durante il primo dei 9 workshop sull’esplorazione e la colonizzazione marziana, dal titolo ‘Esplorazione e colonizzazione del pianeta Marte: scenari operativi e strategia ...

le donne aspettano ancora una risposta per avere più Spazio nel lavoro : Roma, 07 mag. , Labitalia, Spetts alla società e alle imprese inpegnarsi per aiutare veramente le donne 7 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Carate - la nuova sfida di Jonny Polotto : una pizza nello Spazio per il record - VIDEO : VIDEO - Jonathan Polotto, studente a Carate Brianza, youtuber e VIDEOmaker, racconta la sua nuova impresa: si chiama "Space pizza Mission", appuntamento il 24 giugno per lanciare una pizza , e non ...