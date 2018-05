Spazio | 1 | 1 milioni di nomi nella sonda Parker in partenza verso il Sole

meteoweb.eu

: La giornata di questo agricoltore inizia dallo spazio. I satelliti forniscono immagini a #Watson, che le collega a… - IBMItalia : La giornata di questo agricoltore inizia dallo spazio. I satelliti forniscono immagini a #Watson, che le collega a… - Twiperbole : Il @MiBACT (Direzione Generale Cinema) assegna 1,2 milioni di euro al #CinemaModernissimo il progetto di Comune e… - Spazio_Napoli : -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Grazie ad una memory card installata sulladella NASA, 1,1dipotranno partecipare a una missione eccezionale, il cui lancio è previsto il 31 luglio 2018. Laprende il nome da Eugene, il fisico che nel 1958 ha teorizzato il vento solare, rivoluzionando la comprensione dele dei suoi meccanismi interni. Lasolare, progettata e costruita per la Nasa dalla Johns Hopkins University, studierà la nostra stella, arrivando a soli 6di km dalla sua superficie e resistendo a una temperatura di circa 1.400 gradi. La missione dovrebbe raggiungere il punto di massimo avvicinamento nel 2024: gli scienziati sperano che i dati raccolti possano rispondere a molti quesiti irrisolti, come le cause che stanno dietro l’enorme accelerazione del vento solare. Si spera inoltre di trovare un metodo per prevedere le eruzioni solari, eventi che ...