Inter : Spalletti - sono felicissimo : ANSA, - MILANO, 23 MAG - "sono molto felice, felicissimo perché siamo dove volevamo essere da tanto tempo - ha spiegato Spalletti all'uscita della sede -. Tocchiamo il paradiso con un dito". sono le ...

Inter - Spalletti rinnova : 'Sono felicissimo' : MILANO - Pronto il rinnovo di contratto per il tecnico del'Inter Luciano Spalletti , che è stato nella sede della società nerazzurra per un vertice con la dirigenza. L'attuale accordo scade il 30 ...

Inter - Spalletti : "I ragazzi sono distrutti. Sconfitta figlia dei nostri errori" : Non abbiamo lavorato bene di testa, ma di gambe tanta roba", dice il tecnico nerazzurro a Premium Sport nel post partita del k.o. Interno col Sassuolo. Domani c'è da sperare in un assist di Walter ...

Spalletti : 'Inter-Juve? L'unico responsabile sono io. Ci stiamo ancora male' : TORINO - 'Mi dispiace che a Santon sia andata addosso la critica in generale. Non ha alcuna responsabilità sul risultato finale. Unica vera responsabilità è la mia'. Alla vigilia della trasferta sul ...

Orsato e Spalletti Sono iper-sensibili e hanno un cuore gigante : la Juve vince a San Siro con due Santon in più : La Juve vince a San Siro sull’Inter 2-3 una partita davvero incredibile, condizionata dalle incredibili scelte dell’arbitro Orsato che ha espulso ingiustamente Vecino dell’Inter all’inizio della partita e poi ha graziato più volte Pjanic e Alex Sandro della Juventus. Ma l’Inter aveva addirittura rimontato l’iniziale 0-1 con un incredibile 2-1, tra l’altro meritatissimo per quanto visto in campo pur in ...

Inter-Juve - Spalletti : "Se loro sono arrabbiati noi saremo ferocissimi" : La sconfitta della Juventus contro il Napoli non è un problema per l'Inter e per Luciano Spalletti: "Se loro saranno arrabbiati noi saremo ferocissimi: è sette anni che non vinciamo niente", ha detto ...

I 20 allenatori più pagati al mondo : Mourinho in testa - ci sono anche Allegri e Spalletti : France Football ha fatto i conti in tasca anche ai tecnici nella classifica dei 20 allenatori più pagati al mondo. L'articolo I 20 allenatori più pagati al mondo: Mourinho in testa, ci sono anche Allegri e Spalletti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Spalletti : 'Prima della gara con la Lazio ci sono altre sfide importanti' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti dichiara: 'Icardi e Perisic sono due giocatori importanti per la squadra, ma non dobbiamo ridurre a loro due la nostra vittoria: i nostri attaccanti ...

Spalletti SCUOTE L'INTER/ "Non sono preoccupato per i gol - ma la squadra deve dare di più" : Serie A, SPALLETTI SCUOTE L'INTER: "Non sono preoccupato per i gol, ma la squadra deve dare di più" Il tecnico parla alla vigilia del match dei nerazzurri contro il Cagliari(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 01:40:00 GMT)

Inter - Spalletti : "Ci sono momenti in cui non entra nemmeno con le cannonate" : E questa volta il tecnico nerazzurro se la prende con la sorte: "Ci sono dei momenti in cui non va neanche se la palla la pigi, non entra nemmeno con le cannonate - afferma ai microfoni di Sky Sport -...

Inter - Spalletti : 'Non mi interessa se meritavamo la vittoria. Ho visto una squadra forte e sono fiducioso' : Così Luciano Spalletti, Intervistato da Premium Sport, dopo il derby doi Milano finito senza reti. Ma cosa cambia all'Inter dopo questo pareggio? 'Per noi non cambia niente - risponde Spalletti - e ...

Inter - Spalletti : 'Meritavamo la vittoria? Non mi interessa. Ho visto una squadra forte e sono fiducioso' : Ecco le parole dell'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, dopo il derby: 'Mi sento bene perché L'Inter ha fatto una partita dimostrando di saper dove vuole andare. La cosa fondamentale è questa, ...