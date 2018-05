Sora Reddito minimo garantito approvato in consiglio | plauso Prc

Livorno - Nogarin rilancia il reddito di cittadinanza : “Soldi da aumento tariffe cimiteriali”. L’assesSora al sociale lascia : aumento delle tariffe cimiteriali per cremazioni di salme provenienti “da fuori comune” e piccole economie di spesa su asili nido e rsa: è grazie anche a questi interventi che il Comune di Livorno guidato dal sindaco pentastellato Filippo Nogarin è riuscito a trovare le risorse per lanciare anche quest’anno il bando del reddito di cittadinanza locale, un assegno di 200 euro al mese per un anno in favore di 180 beneficiari. ...