Social | ragazza scopre il suo ex su Tinder e lo uccide

Fabrizio Corona/ “Silvia Provvedi? Ecco perché è finita la storia”. La ragazza evita l'argomento sui Social : Fabrizio Corona: dopo due anni di silenzio l'intervista esclusiva rilasciata a Chi. L'ex re dei paparazzi si sente un "perseguitato" e parla di "malagiustizia". Il carcere? "L'Inferno".(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:26:00 GMT)

Ragazza di Fondi scippata da un uomo di colore : la denuncia della "Destra Sociale" : Se questi profughi non fossero sbarcati abusivamente in Italia la povera Pamela Mastropietro, per citare un altro grave fatto di cronaca lontano da Fondi, forse sarebbe ancora viva. E ancora il ...

Fa un appello sui Social e lancia la sfida : vola gratis dalla sua ragazza con i retweet delle star : C.J. Poirier, diciannovenne di Clarkston, e Becca Warren, canadese di Corner Brook, si sono innamorati su internet e non si sono mai incontrati. Per coronare il loro sogno d'amore hanno lanciato una sfida ad Air Canada per ottenere dei biglietti per volare gratis. Rispondono all’appello i campioni di pattinaggio artistico.Continua a leggere

“Ho venduto la verginità per un milione”. Cosa è successo dopo : la prima volta di questa ragazza - che ha scatenato un putiferio Social dopo la scelta di mettere in vendita il suo corpo. I retroscena dell’incontro con ‘l’acquirente’ lasceranno molti di voi a bocca aperta : Il suo era uno dei tanti casi che in questi ultimi mesi avevano fatto discutere il web, la storia di una ragazza che decide di pubblicare in rete un annuncio dove spiega, senza troppi giri di parole, di voler mettere all’asta la propria verginità, concedendosi per una notte di passione al miglior offerente. Ora però ecco arrivare un retroscena a sorpresa nel racconto fatto dalla ventenne Jasmine, originaria di Parigi, che attraverso ...

“Spero nel lieto fine”. Paura per l’ex gieffina. La ragazza - molto apprezzata in televisione - ha postato sui Social una foto dall’ospedale. Ha la mascherina sul volto e il suo post fa pensare al peggio. I fan - ovviamente - si allarmano. Cosa sta succedendo : “Un giorno, spero molto presto, confido nel potervi raccontare una storia dal lieto fine… Quella che da qualche mese a questa parte mi porta a scomparire dai social, a non rispondere ai vostri messaggi e ai whatsapp giornalieri”, è dall’ospedale, che la star della televisione manda questo messaggio corredato da una foto che impressiona i fan. Parliamo di Margherita Zanatta, 36 anni, ex concorrente del Grande Fratello oltre che ...