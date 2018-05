Ski Cross – Pascal Rizzi operato al piede sinistro | l’intervento è riuscito

sportfair

(Di mercoledì 23 maggio 2018)sta meglio, l’operazione alè riuscita: l’atleta azzurro incomincia la riabilitazione L’operazione chirurgica alè riuscita e ora via alla riabilitazione. E’ già attivo, infatti, l’atleta azzurro di ski, il noneso, che giovedì scorso è stato ricoverato in ospedale nel modenese., dopo il finale di stagione che l’ha visto quarto ai Campionati Italiani assoluti e vincente in una prova F.I.S.I. ‘scalpita’ per rimettersi al lavoro di preparazione atletica quanto prima. Sul fronte salute,chirurgico alè stato eseguito all’ospedale ‘Ramazzini’ di Carpi dal primario del reparto di ortopedia Alberto Ferrari e dalla sua equipe. Da un punto di vista medico è emersa ‘Artrosi post traumatica TT sinistra, in esiti di frattura lussazione pilone tibiale trattata chirurgicamente’. L’equipe ...