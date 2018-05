Si è spento Philip Roth all' età di 85 anni

Blastingnews

(Di mercoledì 23 maggio 2018) È morto all'età di 85Miltonper un'insufficenza cardiaca nell'ospedale di Manhattan circondato dai suoi amici, come dichiarato dal suo agente letterario Andrew Wylie. Proveniente da una famiglia di ebrei emigrata dall'Europa,nasce nel New Jersey, laureato nel 1933 alla Bucknell University ed in seguito ha conseguito un master in letteratura inglese alla Chicago University. Proprio negliin cui si trova a Chicago conosce la sua prima moglie Margaret Martinson deceduta poi in un incidente stradale. Carattere forte e controverso in adolescenza si ribella ai suoi genitori e alla sua cultura ebraica in particolare modo alla società e al mondo in cui vive. Nonostante le numerose critiche è sempre stato considerato un grande scrittore per la sua fantasia e immaginazione che è riuscito ad esprimere. Il suo esordio letterario lo deve alla stesura di Addio, ...