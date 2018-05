Shaken Baby Syndrome | 10 cose che ogni genitore dovrebbe sapere per preservare la salute

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Un fenomeno poco noto ai genitori e spesso sottovalutato anche dai pediatri: è la “” (SBS), ovvero “Sindrome del bambino scosso”, anche conosciuta come “Trauma cranico abusivo” (AHT). Si tratta delle conseguenze di una forma di maltrattamento che può avere conseguenze drammatiche e la cui reale incidenza nel nostro Paese è difficile da stimare, non solo per la complessità della diagnosi, ma anche perché molte vittime non giungono all’attenzione dei medici. Mancano, purtroppo, dati epidemiologici a livello europeo e anche per quanto riguarda l’Italia non esistono dati certi sul fenomeno, ma si ritiene che l’incidenza possa essere di 3 casi10.000 bambini di età inferiore ad 1 anno1, sebbene questa cifra potrebbe rappresentare spaventosamente solo la punta di un grande iceberg sommerso: basti semplicemente pensare che nel solo Ospedale Regina Margherita di ...