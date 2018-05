Serie B Ascoli | Cosmi | «Si salva chi ha più voglia»

Serie B - play out : Entella-Ascoli - dirige Di Paolo : ROMA - La finale d'andata dei play out di Serie B, Entella - Ascoli , in programma giovedì 24 maggio alle ore 20.30, è stata affidata al direttore di gara Aleandro di Paolo, della sezione di Avezzano. ...

Probabili Formazioni Entella-Ascoli Serie B Play-Out Andata 24-5-2018 : Le Probabili Formazioni di Virtus Entella-Ascoli, Andata Play Out Serie B, 24-05-2018, ore 20:30. Clemenza sfida De Luca. Prende il via la prima parte dei Play-Out di Serie B 2017/2018, con la gara d’Andata tra la Virtus Entella di Volpe, giunta al diciannovesimo posto in classifica quest’anno, e l’Ascoli, che ha terminato la propria corsa un gradino più in alto. In campo si rinnoverà assolutamente la sfida tra i ...

Serie B - finale thriller : tensioni ad Ascoli e Novara - maxi-rissa a Frosinone Video : Tutto normale, nell'ultima giornata della regular season di Serie B [Video], non è mancato nulla per vivere gli ultimi 90 minuti del campionato tra ribaltoni, tensioni e perfino una maxi-rissa. Si, perché la normalita' della Serie cadetta sta proprio nella mancanza di certezze e di verdetti scontati anche davanti all'evidenza. Frosinone e Novara, clamorosi risultati Accade, così, che il Frosinone, sciaguratamente, si faccia raggiungere dal ...

Video/ Ascoli Brescia (0-0) : highlights della partita (Serie B 42^ giornata) : Video Ascoli Brescia (0-0): highlights della partita di Serie B valida per la 42^ giornata. Le immagini salienti della partita al Del Duca (venerdì 18 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:22:00 GMT)

RETROCESSIONI Serie B/ Il Novara in Serie C con Pro Vercelli e Ternana - Entella-Ascoli ai playout : Sei squadre di Serie B sono coinvolte nella lotta per non retrocedere ad una giornata dal termine, Novara e Virtus Entella possono cadere subito mentre le altre vogliono evitare i playout(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 22:32:00 GMT)

LIVE Serie B - ultima giornata in DIRETTA : Parma in A - Entella al play-out con l’Ascoli - Novara retrocesso : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Serie B che ci svelerà gli ultimi verdetti, prima dei play-off. L’Empoli ha già vinto il campionato ed è da tempo certo del ritorno in A dopo una sola stagione. Manca ancora una vittoria al Frosinone per l’aritmetica certezza della promozione: ottenendo i tre punti contro il Foggia i ‘canarini’ farebbero festa. Il torneo convive da mesi con la ...

Serie B : infuria la polemica - dal 'caso Bari' al sold out (o quasi) di Ascoli Video : Non potevano certo mancare le polemiche per la 42a e ultima giornata della regular season della Serie B. Domani, 18 maggio, sara' un venerdì da ricordare per alcuni, da dimenticare per altri, ma, in ogni caso, speriamo che sia una giornata di sport, condita solo dalla passione dei tifosi. Ascoli, la curva nord ai bresciani, infuria la polemica Ad iniziare dalla sfida tra Ascoli e Brescia [Video], in palio una stagione per tutte e due le squadre ...

Video/ Pescara Ascoli - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 41giornata - : Video Pescara Ascoli , 0-1, highlights e gol della partita, valida nella 41giornata della Serie B. Bianchi decide il match all'Adriatico.

Pronostici Serie B / Quote e scommesse : focus su Pescara Ascoli - 41^ giornata : Pronostici Serie B: Quote e scommesse per le partite in programma oggi 12 maggio e valide nella 41^ giornata della cadetteria, la penultima. Occhio alla sfida Pro vercelli-Ternana.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 12:02:00 GMT)

PRONOSTICI Serie B / Quote e scommesse sulle partite : focus Ascoli Avellino (40^ giornata) : PRONOSTICI SERIE B: Quote e scommesse delle partite in programma questo weekend per la SERIE B. Ben nove gli incontri previsti sabato: occhi puntati su Ascoli-Avellino.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:56:00 GMT)

Video/ Entella Ascoli (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 39^ giornata) : Video Entella Ascoli (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 39^ giornata di Serie B. Monachello e Petkovic decidono il match.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:38:00 GMT)

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : scatto Parma - speranza Ascoli! : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite valide per la 39^ giornata. Lotta apertissima nel turno infrasettimanale (1 maggio)(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:39:00 GMT)