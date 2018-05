Serie A2 - Paolo Moretti riparte da Siena : ROMA - Dopo poco più di un anno trascorso senza allenare, Paolo Moretti riparte dalla Mens Sana Siena di cui sarà coach per le prossime due stagioni , il contratto prevede però un'opzione per un altro ...

Serie B - play out : Entella-Ascoli - dirige Di Paolo : ROMA - La finale d'andata dei play out di Serie B, Entella - Ascoli , in programma giovedì 24 maggio alle ore 20.30, è stata affidata al direttore di gara Aleandro di Paolo, della sezione di Avezzano. ...

Napoli - Crotone - i calabresi condannati al San Paolo : retrocedono in Serie B : Il Crotone perde a Napoli 2-1 e torna in serie B. Al San Paolo, al primo tempo, segnano Milik e Callejon, condannando i rossoblù alla retrocessione. Al 45' della ripresa il Crotone accorcia le ...

Benevento – Genoa 1-0. Lasciamo la Serie A cantando Paolo Conte : “Con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così”, che abbiamo noi dopo Benevento – Genoa mentre usciamo dallo stadio, tra saluti e abbracci, come sul finire di una festa, in un misto di allegria e malinconia. Benevento – Genoa per noi, che siamo in fondo alla classifica, è ovviamente l’ultima partita in casa della Serie A e rappresenta l’arrivederci dei tifosi ai giocatori e all’allenatore, ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Napoli? Far bene per i nostri tifosi» : GENOVA - "Domani avremo l'occasione di salutare i nostri tifosi, che sono stati per tutto l'anno il dodicesimo uomo in campo. Contro una squadra che ha dato lustro al calcio italiano, mettendolo in ...

Serie B Palermo-Cesena - dirige Pezzuto. Parma-Bari : Di Paolo : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista del prossimo turno del campionato cadetto, valevole come quarantunesima giornata del campionato di Serie B. Si gioca sabato 12, alle 15, ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo molla l'Europa : «Un sogno solo cullato» : Così Marco Giampaolo a fine gara: "Le motivazioni e le risorse mentali fanno la differenza - spiega il tecnico a Sky Sport - Purtroppo non siamo stati pericolosi davanti e il possesso palla era ...

Sampdoria - attenta al Napoli : Giampaolo è il preferito in Serie A per il post Sarri : L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fotografa la situazione, parlando di 'strappo' tra il presidente del Napoli De Laurentiis e il suo allenatore Maurizio Sarri , corteggiato da numerosi ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo in emergenza : «Solo Kownacki sta bene» : GENOVA - La Sampdoria è in emergenza, soprattutto nel reparto avanzato. Marco Giampaolo non lo nasconde: "Su quattro attaccanti, ne ho uno che sta bene: Kownacki. Zapata è sicuramente out, mentre ...

Biglietti Napoli-Torino - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita del San Paolo : Domenica 6 maggio lo stadio San Paolo sarà teatro del confronto tra Napoli e Torino, valido per la 36esima giornata di Serie A. Gli uomini di Maurizio Sarri, reduci dal ko di Firenze, debbono reagire al risultato negativo ed alla delusione di aver visto scappare la Juventus, in testa con 4 punti di vantaggio a tre giornate dal termine. Dopo i fuochi d’artificio del post partita dell’Allianz Stadium, quelli delle polemiche sugli ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Per l'Europa serve rabbia e ambizione» : GENOVA - Dopo il netto successo interno della Sampdoria sul Cagliari, Marco Giampaolo non molla il sogno Europa: "Quando parti col favore del pronostico - spiega l'allenatore a Sky Sport - devi vincere e hai pressioni diverse, mentre se non sei considerato favorito sei deresponsabilizzato. Noi non siamo partiti per arrivare in Europa League, ma questo non deve essere un alibi ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Vincere per continuare a sognare» : GENOVA - "L'impegno è difficile, perché affronteremo un avversario che si è ritrovato invischiato pur avendo un organico a mio avviso superiore. Noi però, se vogliamo continuare a cullare il nostro ...

Serie A - Giampaolo : «Lazio troppo superiore alla Sampdoria» : ROMA - Dura sconfitta per la Sampdoria contro la Lazio all'Olimpico. Marco Giampaolo , tecnico dei blucerchiati, analizza la partita: "Sapevamo che la Lazio avesse due marce più di noi, sia nel gioco ...