Serie A Udinese | intervento riuscito per Balic

Video/ Udinese Bologna (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 38^ giornata) : Video Udinese Bologna (1-0): gli highlights e i gol della partita, le statistiche e le dichiarazioni della partita. Seko Fofana decide alla Dacia Arena, i friulani sono salvi in Serie A(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:08:00 GMT)

Retrocessi in Serie B/ Crotone - Verona - Benevento : Spal e Cagliari salvi con Chievo e Udinese : La corsa salvezza anima l'ultima giornata di Serie A. Cinque squadre in lotta per scongiurare la Retrocessione: Cagliari, Chievo, Crotone, Spal e Udinese(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 21:32:00 GMT)

Manita Milan per l’Europa - il Crotone retrocede in Serie B : salve Cagliari - Chievo e Udinese - ma c’è poco da sorridere : Il Milan supera la Fiorentina 5-1 e chiude il discorso 6° posto, il Napoli non fa sconti al Crotone che retrocede: si salvano Cagliari, Chievo e Udinese ma per demeriti altrui Cala quasi completamente il sipario sulla Serie A 2017-2018. In attesa di Lazio-Inter e Sassuolo Roma di questa sera, il pomeriggio della 38ª giornata di Serie A regala i primi verdetti importanti. LaPresse – Spada In zona Europa League il Milan chiude i conti per il ...

PRONOSTICI Serie A / Quote e scommesse : focus verso Udinese Bologna (38^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite programmate in questo fine settimana del 19-20 maggio e valide nella 38^ giornata, l'ultima del primo campionato italiano.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 14:32:00 GMT)

Serie A Udinese - per la gara col Bologna Dacia Arena sold out : UDINE - Lo stadio Friuli Dacia Arena è sold out in vista della gara decisiva per la permanenza in Serie A che l' Udinese si giocherà domenica alle 18 contro il Bologna . Lo comunica Udinese calcio ...

Video/ Verona Udinese (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 37^ giornata) : Video Verona Udinese (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Decide la rete di Barak nel primo tempo: i friulani sono ora molto vicini alla salvezza(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:04:00 GMT)

Serie A Udinese - Tudor : «Complimenti ai ragazzi. Ora testa al Bologna» : VERONA - L' Udinese di Igor Tudor conquista una vittoria preziosa contro l' Hellas Verona già retrocesso, e il tecnico croato ha parlato così ai microfoni di Sky: "Nell'ultimo match ci giocheremo ...

Serie A Verona verso l'Udinese - ancora terapie per Valoti : Verona - Seduta di allenamento per il Verona , in vista del prossimo match in programma, la gara di domenica contro l'Udinese. Presso lo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, i gialloblù agli ...

Video/ Udinese Inter - 0-4 - : highlights e gol della partita - Serie A 36giornata - : Video Udinese Inter , 0-4, : highlights e gol della partita di Serie A per la 36giornata. Pieno trionfo nerazzurro alla Dacia Arena.

Video/ Udinese Inter (0-4) : highlights e gol della partita (Serie A 36^ giornata) : Video Udinese Inter (0-4): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. Pieno trionfo dei nerazzurri con Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 03:06:00 GMT)

Serie A Udinese - Tudor : «Raggiungeremo la salvezza» : UDINE - " E' normale dire che il tecnico ha sbagliato quando si perde. Ho visto anche altre gare e si perdeva anche giocando tutti dietro. Oggi l'Inter era troppo forte e quando è in una giornata del ...

Serie A - L'Inter demolisce l'Udinese : 0-4 alla Dacia Arena : Il tabellino del match Le formazioni ufficiali La cronaca della partita QUI UDINESE- Tutti disponibili nella rosa friulana ad eccezione di Angella, ancora infortunato. Tudor sceglie il 3-5-2 con ...

Serie A Udinese-Inter 0-4 - il tabellino : UDINE - L' Inter si aggiudica il lunch match della trentaseiesima giornata di campionato battendo in trasferta l' Udinese 4-0. Nel primo tempo, nerazzurri in rete con Ranocchia , Rafinha e Icardi . Ad ...