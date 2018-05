Serie A : Tim verso addio 'title sponsor' : ANSA, - MILANO, 23 MAG - Tim si prepara a dire addio alla Serie A. Il gruppo che con il suo nuovo piano industriale ha annunciato una 'rivoluzione digitale' che punta sui contenuti e sulla cosiddetta '...

Serie A : Tim verso l’addio cpme “title sponsor” : Tim si prepara a dire addio alla Serie A. Il gruppo che con il suo nuovo piano industriale ha annunciato una ‘rivoluzione digitale’ che punta sui contenuti e sulla cosiddetta ‘esperienza quadruple play’, cambia la sua strategia di investimenti. Anche a valle della riunione di oggi in Lega, a quanto si apprende, Tim appare intenzionata a non rinnovare il contratto di ‘title sponsor’ in scadenza il 30 giugno. E ...

La Serie A chiude in bellezza - record di spettatori all’ultima giornata : L'ultima giornata di campionato ha fatto registrare la media spettatori di giornata più alta delle ultime otto stagioni allo stadio: Lazio-Inter davanti a tutti. L'articolo La Serie A chiude in bellezza, record di spettatori all’ultima giornata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B - Red Bull B-Best : Noppert vince il contest dell'ultima giornata : È anche per questo che i lettori lo hanno premiato, scegliendolo come vincitore della 42ª giornata del Red Bull B-Best, il contest organizzato dalla Lega B e La Gazzetta dello Sport che celebra ogni ...

Serie A : tutti i verdetti dell'ultima giornata Video : Si è disputata l'ultima giornata della stagione 2017/2018 della massima Serie italiana di calcio. Sono stati emessi gli ultimi verdetti, ovvero l'ultima squadra a retrocedere in Serie B e l'ultima squadra a partecipare alla prossima edizione della Champions League [Video]. Champions League Allo Stadio Olimpico di Roma, esaurito in ogni ordine di posti, si sfidavano la quarta e la quinta squadra del campionato per l'ultimo posto a disposizione ...

Playoff Serie B - sull’ultima promozione l’ombra del tribunale : Bari-Cittadella al San Nicola - ma padovani pronti al ricorso : L’ultima promozione in Serie A si gioca (pure) in tribunale: quest’anno il verdetto del campo rischia di essere sub iudice. Sabato 26 maggio iniziano i Playoff di Serie B: il primo turno preliminare è Bari-Cittadella, allo stadio San Nicola in Puglia, ma i campi avrebbero potuto benissimo essere invertiti. E non è neppure del tutto escluso che lo siano, di qui al giorno della partita. I biancorossi, infatti, rischiano una penalizzazione per ...

Serie A - Inter in Champions all'ultimo respiro : Roma, 21 mag. , askanews, Inter in Champions all'ultimo respiro. Quando probabilmente neanche Spalletti ci credeva piu', un rigore di Icardi , capocannoniere alla pari con Immobile, e un colpo di ...

Serie A - i risultati dell’ultima giornata : L'Atalanta è in Europa League, il Crotone in Serie B; alle 20.45 ci sono Sassuolo-Roma e Lazio-Inter The post Serie A, i risultati dell’ultima giornata appeared first on Il Post.

Probabili formazioni/ Milan Fiorentina : quote e ultime novità live - l'ex Kalinic (Serie A) : Probabili formazioni Milan Fiorentina: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. I rossoneri hanno Montolivo e Borini squalificati, i viola sono senza Veretout(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:49:00 GMT)