Serie A | non passa la risoluzione con Mediapro | assemblea rinviata a lunedì prossimo

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro appesa ad un voto. Garanzie insufficientì ma stop non passa : È appeso a un voto il contratto fra la Lega Serie A e MediaPro, e stamani alle 8.15 i club si riuniranno per deliberare nuovamente sulla risoluzione del rapporto con gli spagnoli, che hanno vinto il bando per rivendere da intermediari i Diritti tv del campionato per oltre 3 miliardi nei prossimi 3 anni. È l'esito di una convulsa assemblea, che dopo oltre cinque ore e discussioni infuocate, ha effettuato due votazioni sui Diritti ...

Roland Garros – Si complica il rientro di Serena Williams : la tennista americana non sarà testa di Serie : I vertici del Roland Garros hanno deciso di non concedere la testa di serie a Serena Williams: la tennista americana farà comunque parte del torneo francese Serena Williams non sarà testa di serie al prossimo Roland Garros. La tennista americana, al rientro post maternità, prenderà parte al torneo grazie al ranking protetto, ma non sarà inserita nel seeding. I vertici del torneo francese infatti hanno preferito stabilire le teste di serie in ...

Incredibile Fondi - non ha intenzione di presentarsi per la gara di ritorno dei playout di Serie C : La Racing Fondi esprime tutta la propria indignazione per l’eliminazione della Berretti, avvenuta in seguito ad un assurdo e inadeguato regolamento. I nostri ragazzi si sono classificati primi a pari merito con il Catania, esattamente con gli stessi valori numerici. In virtù di questa classifica si è deciso di effettuare un primitivo sorteggio tra le due squadre e la sorte ha premiato gli etnei: una decisione quantomeno discutibile, se non ...

Mercato Inter - Icardi e il rebus del futuro del capocannoniere di Serie A : "Icardi ha un contratto di tre anni - ha spiegato il dirigente a Radio Anch'io Sport -. La volontà è di migliorare qualcosa nel contratto dando la giusta gratificazione al giocatore". Volontà chiara, ...

CAPOCANNONIERE Serie A/ Icardi e Immobile vincono la classifica dei marcatori - ma sorride solo l'argentino : CAPOCANNONIERE SERIE A, Mauro Icardi e Ciro Immobile vincono la classifica dei marcatori con 29 reti, ma l'argentino sorride e l'italiano no. Record per Paulo Dybala a quota 22.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 19:46:00 GMT)

38esima giornata contro il forte Napoli il Crotone non compie il miracolo della salvezza e saluta la Serie A dopo due stagioni : Napoli 2 Crotone 1 Marcatori: Milik 22°, Collejon 31°, Tumminello 90° Napoli (4-3-3): Reina, Hysaj, Albiol, koulibaly, Mario Rui,

Serie B - finale thriller : tensioni ad Ascoli e Novara - maxi-rissa a Frosinone Video : Tutto normale, nell'ultima giornata della regular season di Serie B [Video], non è mancato nulla per vivere gli ultimi 90 minuti del campionato tra ribaltoni, tensioni e perfino una maxi-rissa. Si, perché la normalita' della Serie cadetta sta proprio nella mancanza di certezze e di verdetti scontati anche davanti all'evidenza. Frosinone e Novara, clamorosi risultati Accade, così, che il Frosinone, sciaguratamente, si faccia raggiungere dal ...

Tragedia Ciociara : Il Frosinone butta via la Serie A : Il Frosinone getta alle ortiche la massima Serie. Il pareggio per due a due contro il Foggia priva gli uomini di Longo della promozione diretta. Prima della gara si respirava un clima di festa nei pressi dello Stirpe. Lo stadio strapieno lasciava presagire un felice peregrinare verso il tripudio. Ma il campo ha dato un altro verdetto. I primi dieci minuti degli ospiti, senza pubblico al seguito, sono roboanti. Sfiorano più volte la rete, ...

Video/ Frosinone-Foggia (2-2) : highlights e gol della partita (Serie B 42^ giornata) : Video Frosinone-Foggia (2-2): highlights e gol della partita di Serie B dove i ciociari hanno clamorosamente gettato al vento una promozione ormai certa, Stirpe gelato da Floriano.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:00:00 GMT)

Frosinone - beffa playoff Serie B come un anno fa : ora Longo dovrà superarsi : Inconsolabili. Perché se a un anno esatto di distanza vivi la stessa delusione, non riesci a fartene una ragione. Matteo Ciofani piangeva, suo fratello Daniel provava in ogni modo a spronarlo. ...

Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere Immobile : a chi andrà la Scarpa d’Oro? (38^ giornata) : Classifica Marcatori Serie A: alla vigilia della 38^ giornata, l'ultima del campionato, il Capocannoniere rimane Ciro Immobile, ma è duello con Mauro Icardi per la Scarpa d'oro.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 07:08:00 GMT)