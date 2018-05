Serie A Atalanta | Percassi | «Mi dispiacerebbe se il Milan fosse escluso dall' Europa»

Esclusiva CalcioWeb – Valzer delle panchine in Serie A : Lazio - Napoli - Atalanta e Bologna - che intreccio : panchine Serie A – Il campionato di Serie A è andato in archivio ed adesso il pensiero è già rivolto alla prossima stagione. Le prime situazioni da chiarire sono quelle legate alle panchine, in arrivo un Valzer che riguarda Napoli, Lazio e Atalanta. Situazione caldissima per il club di De Laurentiis, in particolar modo si attende la risposta del tecnico Maurizio Sarri all’offerta dello Zenit ma il rapporto tra il numero uno azzurro e ...

Video/ Cagliari Atalanta (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 38^ giornata) : Video Cagliari Atalanta (1-0): gli highlights e i gol della partita valida per la 38^ giornata di Serie A. La squadra sarda è salva grazie alla rete di Ceppitelli: la Dea chiude 7^.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:13:00 GMT)

Serie A - 38^ giornata : risultati e classifica. Milan e Atalanta in Europa League - Crotone retrocesso in Serie B : Il Crotone è l’ultima squadra retrocessa in Serie B, Milan direttamente ai gironi di Europa League, Atalanta ai preliminari della seconda competizione continentale per importanza. Sono questi i verdetti del pomeriggio della 38^ giornata di Serie A. L’ultimo turno di campionato, in attesa di Lazio-Inter (decisiva per l’ultimo posto in Champions League) e Sassuolo-Roma, ha delineato il quadro. I calabresi, dopo la rocambolesca ...

Cagliari-Atalanta 1-0 - Ceppitelli fa esplodere la Sardegna Arena - rossoblù salvi. Napoli-Crotone 2-1 - Zenga dice addio alla Serie A : Finisce 1-0 il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Atalanta. Decide il gol di Ceppitelli al minuto 87′ su perfetto colpo di testa da angolo battuto da Cossu. L’Atalanta sciupa l’occasione del pareggio con Caldara in pieno recupero su calcio di rigore. Il difensore atalantino manda alle stelle la sua conclusione. Baratro Crotone. Gli […] L'articolo Cagliari-Atalanta 1-0, Ceppitelli fa esplodere la Sardegna Arena, ...

Serie A Atalanta - intervento al ginocchio per Spinazzola : BERGAMO - Atalanta al lavoro al centro Bortolotti di Zingonia, in vista della sfida in programma domenica prossima a Cagliari. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare a Cornelius, già ...

Serie A Atalanta - Melegoni in gruppo. Cornelius : riabilitazione in Danimarca : BERGAMO - Ripresa dei lavori per l'Atalanta, in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Cagliari. Il tecnico nerazzurro Gasperini ha diretto una seduta pomeridiana che ha previsto due ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Vogliamo il sesto posto» : BERGAMO - Questo il pensiero di un soddisfatto Gian Piero Gasperini , dopo che la sua Atalanta ha strappato il pass per l'Europa League, pareggiando 1-1 contro il Milan : "Tra sesto e settimo posto c'...

Serie A Atalanta-Milan 1-1 - il tabellino : BERGAMO - Milan e Atalanta si annullano dall'Atleti Azzurri d'Italia: al gol di Kessiè alla mezzora della ripresa risponde Masiello nei minuti di recupero. Espulsi Toloi e Montolivo. Atalanta-Milan 1-...

Video Gol Atalanta-Milan 1-1 : Highlights e Tabellino 37^giornata Serie A 13-05-2018 : Risultato Finale Atalanta-Milan: Cronaca e Video Gol Kessié, Masiello 37° Giornata Serie A 13 Maggio 2018 Le aspettative prima del match erano altissime, in palio un posto Europa League, e le due squadre non hanno deluso nessuno. Sotto la pioggia battente, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, si è vista un’ottima partita sotto tutti i punti di vista, divertente, tattica, e pazza. Questi tre aggettivi servono a dare ...

Serie A : Atalanta-Milan 1-1 : ANSA, - ROMA, 13 MAG - Una rete dell'ex Kessiè aveva illuso il Milan fino a 2' dal fischio finale, ma un colpo di testa di Masiello ha rimesso in equilibrio la sfida Europa League disputata a Bergamo, ...

