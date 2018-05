Sequestrato coltello ad alunno 10 anni

Napoli choc - Sequestrato coltello a bimbo di 10 anni in una scuola : La Polizia ha sequestrato un coltello con una lama lunga 6,5 centimetri a un alunno di 10 anni che frequenta una scuola elementare di Napoli . Il ragazzino, che frequenta la quinta classe, lo...

Napoli choc - Sequestrato coltello a bimbo di 10 anni in una scuola : Oggi pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni-Barra sono intervenuti, su segnalazione della sala operativa, in una scuola primaria per un bambino armato di coltello. ...