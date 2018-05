Senza governo vola lo spread

Governo M5s-Lega - diretta – Di Maio : “Il candidato premier resta Conte”. La Lega : “Senza di lui sarebbe un bel problema” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in difesa di ...

Governo : Orlando - costo contratto Lega-M5S Senza precedenti : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Il copione dei prossimi mesi mi pare abbastanza chiaro. Poiché hanno fatto promesse che vanno ben oltre le possibilità, daranno la colpa all’euro. Di Battista si lamenta per l’attenzione alle coperture che a suo dire non ha precedenti. Scambia la causa con l’effetto. è il costo delle misure contenute nel ‘contratto’ che non ha precedenti almeno recenti”. Lo scrive ...

Governo : blog Stelle - Conte italiano Senza santi in Paradiso - chi lo teme? : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Giuseppe Conte, indicato da Luigi Di Maio alla presidenza del Consiglio nelle consultazioni al Quirinale, “è un italiano senza santi in Paradiso, che ha lavorato tutta la vita, che si è battuto nel corso della sua carriera per l’affermazione del principio meritocratico e che come te e come tante altre persone ha deciso di mettersi in gioco per cambiare questo Paese”. E’ quanto si legge ...

Governo : blog Stelle - Conte italiano Senza santi in Paradiso - chi lo teme? (2) : (AdnKronos) – “Come spiega il prof. Mads Andenas – si legge ancora sul blog – ha fatto quello che fanno gli studiosi che vogliono arricchire le loro ricerche: ha passato le estati a studiare e a incontrare altri colleghi esperti del settore che stava approfondendo, presso l’università in questione. La stampa internazionale e quella italiana invece si stanno scatenando su presunti titoli che Conte non ha mai vantato ...

Governo : blog Stelle - Conte italiano Senza santi in Paradiso - chi lo teme? : 'Oggi mezzo mondo si legge sul blog teme Giuseppe Conte perché se lui diventerà presidente del Consiglio si affermerà un principio che sarebbe normale, ma che in questi tempi straordinari suona come ...

[Il retroscena] Un professore di sinistra Senza esperienza politica. Ecco chi è Conte - il premier del governo Lega - M5s : ... riempie ben 12 pagine: laurea in Giurisprudenza all'Università di Roma, poi una sfilza di master e perfezionamenti in giro per il mondo , Yale, Vienna, Sorbona, New York University, . Nel 1988 , l'...

M5s - Luigi Di Maio : 'Noi al governo Senza cedere ai poteri forti' : Se il M5s andrà al governo sarà "senza cedere a nessun potere forte. Questo deve pur valere qualcosa". Lo afferma il leader pentastellato Luigi Di Maio a Silvi Marina. E sulle reazioni a un governo ...

Governo - Paolo Becchi svela l'asso nella manica di Sergio Mattarella : Senza accordo - chi farà premier : 'Come può uno scoglio arginare il mare?'. In effetti anche lo scoglio di domani, l' indicazione al Quirinale del premier del primo Governo gialloverde da parte di Di Maio e Salvini, forse verrà in ...

Senza identità - Senza passato - Senza direzione : ecco il governo dei narcisi Di Maio e Salvini : La separazione dalla realtà è l’elemento che unisce i capi di Lega e M5S. Perché mentre il Forzaleghismo è stato un vero blocco sociale, il Grilloleghismo non esiste: in comune c’è solo l’avversione per l’Europa La Brutta Estate della Repubblica: i tre fallimenti che portano alla svolta traumatica " Così si attaccavano Di Maio e Salvini prima dell'alleanza: tutto il peggio della settimana "

Senza identità - Senza passato - Senza direzione : ecco il governo dei narcisi Di Maio e Salvini : «Stiamo scrivendo la storia», ha infatti detto di sé il giovane Luigi Di Maio , anche se si vede la fatica di scrivere, almeno, la cronaca. Le forme della politica sono venute meno in questi ...

Governo : Gasparri - benevolenza per italiani non per annunci Senza fondamento : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – “Ho sostenuto già in queste settimane che Forza Italia, fermo restando il ruolo responsabile e propositivo che è tipico del nostro partito, non può che votare decisamente no all’ipotizzato e nascente Governo a trazione grillina. Mi fa piacere che questa posizione si stia affermando come leggo dalle dichiarazioni di autorevoli colleghi in queste ore”. Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, di ...