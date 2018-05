Sei super studenti del Sobrero eccellenze nel campo della chimica e dell' ambiente

Notte dei MuSei : a Roma superati i 60mila visitatori : Grande successo ieri sera per la 10ª edizione de La Notte dei Musei nella Capitale, che prevedeva l’apertura straordinaria serale di più di 50 siti culturali con un programma di oltre 100 eventi. In crescita il dato positivo riscontrato nella scorsa edizione: più di 60.000 visitatori hanno affollato dalle 20 alle 2 di Notte i Musei Civici e gli altri spazi promossi da Roma Capitale. Ecco alcuni tra i dati più significativi: Musei ...

Sei ragioni per cui Lethal Weapon è una serie super e 1 per cui non lo sarà più : [di Lorenza Negri] Sugli schermi di Italia 1 in prima tv assoluta, la seconda stagione di Lethal Weapon è un perfetto esempio di buddy cop movie (film sulle coppie di poliziotti affiatati) in versione seriale. Adattamento per il piccolo schermo della popolare saga action Arma letale – una delle migliori del genere – portata al successo dall’esplosiva accoppiata Mel Gibson – Danny Glover, all’inizio aveva lasciato ...

Notte dei MuSei : porte aperte anche all’Istituto Superiore di Sanità : porte aperte anche all’Istituto Superiore di Sanità in occasione della Notte dei Musei: “Questo sabato, in occasione della Notte europea dei Musei, l’Istituto Superiore di Sanità aprirà le porte del suo museo sulla salute pubblica dalle 19 alle 23“, si legge in un tweet. “Siamo felici di contribuire alla Notte dei Musei per testimoniare il valore della scienza per la salute pubblica,” spiega il presidente ...

Renzi attacca M5S : 'Ora che il governo sfuma sbroccano' Ma Franceschini : 'Sei superficiale' : ... ma solo una constatazione: rispetto ai dirigenti Cinque Stelle noi abbiamo una diversa concezione dell'Europa, del lavoro, del futuro, dei diritti, della lotta politica contro gli avversari. Massimo ...

“Sei davvero tu?” Carlotta Mantovan - prima uscita pubblicato dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Dimagrita - stanca e con gli occhi persi - prigioniera di un dolore che sembra impossibile da superare : Il vestito scuro, il viso tirato e le lacrime trattenute a stento davanti ai flash dei fotografi in una piazza del Popolo strapiena. Così ricordiamo Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi nel giorno del funerale. Il loro amore aveva fatto scandalo, diviso e alimentato chiacchiere ingiuste. Ingiuste sì perché Carlotta a Fabrizio, a dispetto degli anni, si amavano davvero. E lei lo ama ancora. A poco più di un mese dal malore che ...

Sicilia : muSei chiusi nei festivi - da Sadirs piano per superare emergenza : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - Subito lo stanziamento di risorse per pagare gli straordinari dei custodi e garantire l’apertura dei musei Siciliani il 25 aprile, il primo maggio e la prima domenica di maggio. Poi una serie di misure per scongiurare nuove emergenze, soprattutto in estate, e prolungar

Sicilia : muSei chiusi nei festivi - da Sadirs piano per superare emergenza (2) : (AdnKronos) - Secondo il sindacato, "la strada della deroga al superamento dei festivi non è più percorribile ed è per questo che bisogna affrontare la questione prevedendo un piano straordinario finanziato con le stesse risorse disponibili del dipartimento". Il piano, che ha già ricevuto un apprezz

SuperEnalotto - a Caltanissetta Sei da 130 - 2 milioni. 'Il quinto più ricco di sempre' : Estrazioni SuperEnalotto , grande festa a Caltanissetta dove è stata centrata la combinazione vincente che regala un jackpot da 130,2 milioni di euro. Si tratta del primo 6 realizzato nel 2018, con la ...

Katy Perry : ecco la dimostrazione che i genitori avranno sempre da ridire anche se Sei una superstar : I genitori di Katy Perry si sono presentati a sorpresa a una puntata di American Idol e hanno finito per rilasciare un’intervista abbastanza imbarazzante per l’artista! Hai presente quando torni a casa super felice con un bel voto in quella materia che ti è tanto ostica e i tuoi genitori ti dicono “tutto qui?”. ecco, più o meno è quello che è successo a Katy che, nonostante sia una delle superstar del momento e giudice ...

Palermo - imponevano la carne di Cosa Nostra nei supermercati : Sei arresti : Dalle aziende degli ‘amici’ ai banchi dei supermercati di Palermo, obbligati a vendere i prodotti di Cosa Nostra a un prezzo più alto. Ognuno si era scelto il suo settore: Pietro Formoso, fratello di due boss condannati all’ergastolo per la strage di via Palestro a Milano nel 1993, aveva puntato sulla carne. È intorno a lui che ruotavano le indagini della Guardia di finanza e dei Carabinieri del comando provinciale di Palermo ...

Sei ricco? Ecco dove dovresti abitare - le città per super patrimoni - : Quali sono le città per super ricchi? Secondo un recente rapporto di Knight Frank, società di consulenza immobiliare, molti paperoni mondiali avrebbero deciso di trasferire le loro ricchezze in alcune ...